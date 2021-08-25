HE ХОТИМ ИЛИ HE МОЖЕМ?

Свободное мнение

Профессиональная болтовня стала главным элементом работы нашего абхазского Парламента, апогеем чего стало прошедшее пару месяцев назад так называемое расширенное заседание Парламентского комитета с участием общественности.

Обсуждались вроде бы важные и конкретные вопросы – принятие антикоррупционных законов и проблема борьбы с так называемыми «майнингами», то есть добычей криптовалюты с незаконным использованием электроэнергии. Так вот, представители неизвестно откуда-то взявшихся партий, о которых раньше и слышно не было, различного рода политологи и бог знает ещё какие общественные деятели в большинстве своём говорили о чём угодно, только не на обсуждаемую тему.

Собственно говоря, невооружённым глазом видно было их желание «попиариться», покрасоваться перед телекамерами. В результате в очередной раз жизненно важные для страны проблемы были попросту заболтаны.

Интересно, какими принципами руководствовались парламентарии в выборе участников встречи? Почему вышеназванные вопросы, требующие при их решении специальных знаний, обсуждались не с профильными специалистами, а с мало кому известными представителями общественности, стремящимися ни к чему более, как к извлечению собственных политических и иных «дивидендов».

Или изначально эти вопросы просто-напросто планировалось заболтать и не принимать никаких конкретных решений? Вообще, подобные методы стали обычными в деятельности нашего Парламента. Многие важные вопросы забалтываются в ходе искусственно раздутой дискуссии, вроде бы при этом высказываются в целом правильные вещи, вроде бы тот или иной вопрос одобряется депутатами, но при голосовании он почему-то не проходит. Так было, в частности, при принятии пакета так называемых «антикоррупционных» законов, предусматривающих декларирование доходов должностными лицами, в том числе и депутатами Парламента. Волей-неволей возникает мнение, что депутатам принятие таких законов нежелательно и невыгодно.

Таким образом, трудно избежать вопросов о моральном облике некоторых «народных избранников». Впрочем, ни для кого не секрет, что многие иные стремятся в депутаты, рассматривая своё депутатство как способ обогащения, тот же самый «бизнес-проект». Так чего же от них ожидать?

К сожалению, в Парламенте тоже хватает людей некомпетентных, и в этом большая доля вины всех нас, избирателей. Поскольку голосуем мы исходя из соображений родства, политических и иных пристрастий, обычного своекорыстия, а отнюдь не по соответствующим званию депутата качествам, уровню его образования, опыту работы, морально-нравственным качествам.

Потому и проходят в Парламент люди некомпетентные, потому и происходят всякого рода «обсуждения с общественностью», являющиеся по сути всё той же пустой болтовнёй. А очень бы хотелось, чтобы депутатский корпус инициировал обсуждение жизненно важных, стратегических вопросов, собрав для этого опытных специалистов. Например, для обсуждения ситуации в аграрной сфере и выхода из кризиса, в котором оказалась главнейшая для Абхазии отрасль.

Я как специалист в этой сфере не только готов принять в ней участие, но и оказать помощь в её подготовке, собрав специалистов различных направлений сельхозпроизводства, готовых предложить конкретные меры, конкретные действия и лично способствовать их реализации.

В том же ключе следовало бы организовать встречу специалистов и на телевидении, обсуждать конкретные, а не общие вопросы, конкретные действия. Думаю, советы опытных специалистов в нынешней катастрофической ситуации в аграрной отрасли не были бы лишними, стали бы серьёзным подспорьем для того же Министерства сельского хозяйства, к деятельности которого лично у меня имеются некоторые вопросы...

Кстати, недавно по телевидению министр сельского хозяйства объявил об очередном своего рода конкурсе так называемых бизнес-проектов в сельскохозяйственной сфере; вроде бы Минсельхоз будет финансировать прошедшие отбор эти самые проекты. Но ведь нечто подобное уже было и ни к чему толком не привело. Также отбирались проекты, выделялись деньги на их реализацию, деньги тратились, а результат был нулевой.

Смею предположить, что средства раздавались по знакомству; тратились не по назначению, а потом благополучно списывались со ссылкой «неблагоприятные погодные условия». Боюсь, что и в этот раз произойдёт то же самое по причине всё той же некомпетентности. Ибо суть в том, кто будет предлагать проекты, кто будет их отбирать и кто контролировать их реализацию и использование выделенных средств.

Вряд ли Минсельхоз привлечёт к данному процессу опытных и порядочных специалистов-аграриев.

Кстати, недавно, опять же по телевидению, один из депутатов Парламента высказал в общем-то здравую мысль, что для развития сельского хозяйства Абхазии не хватает квалифицированных кадров. Причём преподнесено это было чуть ли не как открытие, обставлено было так, что лишь этому депутату пришла в голову такая хорошая мысль... А разве не об этом мы твердим уже почти тридцать лет, где только можно и даже где нельзя?!

Помнится, в первые годы после окончания Отечественной войны народа Абхазии В.Г. Ардзинба проводил совещание по сельскому хозяйству в здании Кабинета Министров, где предлагалось оставшееся имущество сельхозпредприятий советских времён раздать всем желающим в аренду или частную собственность. В этом виделся тогда выход из сложившейся ситуации, этот метод считался единственно правильным, сулящим интенсивное развитие аграрного сектора Абхазии.

При этом все участники совещания с энтузиазмом одобряли данное предложение. Лишь я выступил и высказал опасения, что имущество попадёт в руки некомпетентных людей, тогда как сельхозпроизводством должны заниматься квалифицированные специалисты, а таких в Абхазии в нужном количестве не имеется. Кое-кто меня упрекнул в том, что я выступил против установки Президента. Это так и было.

И в дальнейшем я постоянно поднимал «кадровый вопрос» в сельском хозяйстве – и во многих публичных выступлениях, и в публикациях в средствах массовой информации, и в личных беседах с руководителями разного уровня, вплоть до самого высшего. Мои официальные докладные лежат на столе всех президентов и премьеров.

Время показало, что я был прав. Сельское хозяйство – главная жизнеобеспечивающая отрасль Абхазии. И для его развития необходимы квалифицированные кадры. Агроинженерный факультет АГУ не может решать эту задачу. По лимиту в сельскохозяйственные вузы России мы почему-то абитуриентов не направляем.

Выход из ситуации я вижу в создании в Абхазии специализированного сельскохозяйственного учебного заведения. Будет оно высшее или среднее – не главный и не решающий фактор. Важно, как будет поставлено обучение, из каких контингентов. Я лично разработал соответствующий проект и направил его в различные инстанции, вплоть до Президента Абхазии. К сожалению, толкового ответа я не получил. Но остаюсь в убеждении, что без квалифицированных кадров из сельского населения улучшить ситуацию в сельском хозяйстве Абхазии невозможно. А делать это жизненно необходимо.

Сельское хозяйство – главная отрасль экономики Абхазии. Так сложилось исторически, и без восстановления сельхозпроизводства, без возрождения абхазского села мы потеряем страну, потеряем народ.

Абхазское село – это не только производство сельхозпродукции, обеспечение так называемой продовольственной безопасности. Абхазское село – это сохранение абхазского языка, традиционной абхазской культуры, обычаев и традиций. Это – сохранение традиционного абхазского образа жизни. Потеряем абхазское село – исчезнем как нация, как народ.

Вот такое значение имеет восстановление сельскохозяйственной отрасли Абхазии, и на это должны быть направлены все силы и средства, все усилия руководства страны. Те российские миллиарды были бы использованы для развития сельской инфраструктуры. Только делать это надо грамотно и квалифицированно, без кампанейщины и действий, дискредитирующих саму идею. Такое, к сожалению, случается.

На днях по Абхазскому телевидению показали такой сюжет: где-то в селе стоит полуразрушенный коровник, в нём стоят две худые коровы, и это почему-то называется фермой и преподносится как пример возрождения сельхозотрасли. Такое развитие сельского хозяйства предлагает руководство через Абхазское телевидение? Это и есть дискредитация идеи возрождения сельхозпроизводства в Абхазии. Думаю, такие примеры недопустимы.

Я так много говорю о сельском хозяйстве не потому, что только здесь много проблем. Просто этому делу я посвятил всю свою жизнь и без ложной скромности считаю себя высоко квалифицированным агроспециалистом, сделавшим на практике, в образование и науку соответствующий вклад.

По-иному я подошёл бы и к формированию такой структуры, как Совет старейшин, в настоящее время лишь формально функционирующий. Туда должны входить люди, не просто достигшие определённого возраста, а люди, уважаемые в народе, способные дать мудрый совет в житейском плане, в отношениях с людьми, что в условиях Абхазии крайне важно.

Ну и к нашей творческой интеллигенции хотел бы я обратиться с просьбой создавать произведения, способные вдохновлять на труд, на подвиг, на великие дела, без которых не возродить нам Абхазии, не сделать её процветающей страной.

Беззаветный труд на благо народа и государства – это и есть способ достижения светлого будущего.

Патико АЛАН, почетный профессор АГУ, заслуженный работник сельского хозяйства и высшей школы страны, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» 3-й степени

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: политикаАвтор: Патико АЛАН, почетный профессор АГУ, заслуженный работник сельского хозяйства и высшей школы страны, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» 3-й степени