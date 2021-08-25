ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Лакоба Якуб Васильевич!

Председатель политсовета Народной партии Абхазии. Прямой потомок национального героя абхазского народа Василия Лакоба, атаман Абхазского отделения Международного казачьего экономического союза, казачий генерал-полковник. Лауреат Императорского Иерусалимского, Палестинского Православного общества. Историк, писатель, журналист. Настоящий Человек и Друг. Поздравляем Вас с днём рождения!

Желаем Вам максимума того, что можно попросить у Бога: более ста лет здоровья, взаимной любви во всём, духовного и материального благополучия!

Верховный атаман Международного казачьего экономического союза, президент Академии ноосферы, академик Леонид Васильевич Новиков, заместитель верховного атамана МКЭС, академик Академии национальной безопасности России, генерал-полковник Олег Николаевич Ефремов-Судаков.

***

Дорогой Якуб Васильевич!

Ты яркий политик, выдающийся дипломат, историк АБХАЗИИ, воплощаешь в жизнь множество значимых дел в интересах дружбы с РОССИЕЙ! 2 августа – знаменательный день в России, праздник Воздушно-десантных войск и в этот день наша страна празднует и твой день рождения! Позволь от имени общественных организаций, ветеранов Вооруженных сил, войск специального назначения России и себя лично передать тебе сердечные поздравления.

Генеральный директор Корпорации «Альфа-Бизнесгарант» Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», председатель Московского отделения Императорского Православного Палестинского общества, профессор Юрий Петрович Смирнов, боевые друзья и вся моя семья!

***

Политсовет Народной Партии Абхазии поздравляет яркого, многоопытного политика, известного правозащитника, талантливого публициста, прирождённого оратора, потомственного патриота и на редкость многогранную и настолько же скромную и неприхотливую личность, сочетающую редкие сегодня многие лучшие человеческие качества с природными и упорным трудом и волевыми усилиями приобретёнными полезными способностями и навыками, кавалера многочисленных отечественных, в т.ч. правительственных, а также российских и международных наград, лидера партии ЯКУБА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛАКОБА с днём рождения, желает крепкого здоровья, духовных и физических сил, присущего ему оптимизма, максимальной реализации большого жизненного потенциала, человеческого счастья.

***

ВЫСШИЙ СОВЕТ РОО «АИДГЫЛАРА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОЙ ПАРТИИ АБХАЗИИ, ПРАВОЗАЩИТНИКА ЯКУБА ЛАКОБА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ.

Вы находились у истоков национально-освободительного движения. Знаем Вас как человека, преданного своей Родине и своему народу. Вы возглавляете одну из старейших партий Абхазии и широко известны как опытный правозащитник. От всей души поздравляем Вас с днем рождения, желаем крепкого здоровья, успехов, благополучия!

***

Сегодня партии растут, как грибы, с такими душещипательными названиями, но большинство ради своей выгоды. А в партии Лакоба – несомненно, настоящие патриоты, и поэтому некоторым не нравятся они. Самая патриотичная партия – это партия Якуба Лакоба. Многие созданы только для того, чтобы достичь намеченной цели им самим и их детям, а не забота о народе и стране. А Якуб всегда получает бумеранг. Спасибо ему за порядочность. Единственная из всех партий, которая борется за народ и страну. С глубоким уважением к вашей партии. Дальнейших успехов вам.

Кто сохранил совесть, честь, Апсуара, – это Якуб Лакоба. Как говорил мой сын Лаша: «Он же Лакоба!» Долгих лет Вам, здоровья.

Римма Квициния, настоящая, традиционная горянка, известная общественница, одна из старейших, активных, самых честных, мудрых и смелых участниц ряда этапов национально-освободительной борьбы, кавалер ордена «Ахьдз-Апша», мать известного воина, кавалера ордена Леона Лаши Чкадуа.

***

+ААНБЗИАЛА ИАКУБ УАСИЛ-И*А УМШИРА ИАЗКНЫ! Агъабзиара, агъамч, а8с0азаара лаша, аманшъалара! Угъы узырхьша йамло, 0ащцъала угъыряьо, аизщара уманы уйалааит!

Умшира 8шёа удысныщъалоит!

Угъы и0аукуа зегьы Щазшаз уахьиигёааит!

Эаан8шёала унеиааит, есэны уманшъалахааит!

Известный общественный и государственный деятель, Герой Абхазии Аслан Кобахия

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.