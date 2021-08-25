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Общество. Беспокойство

В середине августа состоялась пресс-конференция общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Перед началом встречи присутствующие почтили минутой молчания погибших в больнице г.Владикавказа (Северная Осетия – Алания) от взрыва системы подачи кислорода больным.

Далее были обозначены три главных направления, которые вносят и в дальнейшем будут иметь проблемный характер в нашей жизни – это электроэнергия, коронавирус, повышение цен на топливо. Были подняты и другие вопросы.

Председатель и члены «Аруаа» отметили, что сейчас, в летний период, складывается впечатление, что у нас все хорошо. Нет ни проблем, ни больных, и жизнь бьет ключом. Руководители страны не особо часто и не конкретно озвучивают, как поступать и что делать в той или иной ситуации.

«Черноморэнерго» в летний период отключает ночью свет, чтобы сэкономить электроэнергию. Предупреждают, что в зимнее время возможны веерные отключения. Зима не за горами, а капитальных ремонтных работ не ведется», – говорят члены «Аруаа». Мы опять надеемся на перетоки? А кто будет платить?

Вполне возможно, что руководство страны хочет привлечь инвесторов, но это будет переход красной черты. Инвестор поднимет цены на электроэнергию, как посчитает нужным, а это ударит по карманам наших граждан, учитывая наши зарплаты.

«У нас есть предложение как сделать так, чтобы было хорошо для населения, как прекратить работу незаконных майнингов. Оппозиция мы или нет – это не имеет значения. Мы готовы стать рядом с президентом и помочь ему. Мы все в первую очередь должны думать и работать на страну», – отметили члены «Аруаа».

Поэтому они не понимают руководство Абхазского телевидения, когда их лишают права участия в том или ином формате в эфире. Из-за того, что это носит политический характер, ОО «Аруаа» требует отставки директора АГТРК.

Особое внимание обратили ветераны войны на работу майнингов, которые пока, кроме вреда, государству ничего не принесли. Досталось министру экономики, которая в свое время озвучивала, скорее всего, общую позицию руководства по легализации майнингов в республике. Как показало время, это было ошибкой, которая не принесла в бюджет ни денег, ни других положительных результатов республике. ОО «Аруаа» также считает необходимой ее отставку.

От редакции. Здесь хочется отметить, что проблема майнингов возникла не два года назад. Когда этот бизнес появился еще шесть лет назад, официальные лица, в том числе и минэкономики, не озвучивали эту новую сферу деятельности. Ее стали развивать скрытно, без разрешения, но это явление не носило массового характера. Постепенно число майнеров увеличивалось. Как ни странно, их работа на электросети республики не влияла, чтобы их отключали, давали ТП «остыть» и т.д.

Тогдашняя оппозиция также не поднимала этот вопрос, так как он не «бил» по общим вопросам нашей жизни.

Естественно, и тогда и сегодня никто из майнеров не платил за несанкционированное потребление электроэнергии.

Уже после новых президентских выборов этот бизнес официально был объявлен, как перспективный, и тогда увеличение криптоферм привело состояние электроэнергии Абхазии к катастрофе…

К чести руководства республики они поняли, что допустили ошибку, которую надо исправлять. Появились соответствующие распоряжения, устные указания по выявлению незаконных майнингов. Подключены МВД, СГБ РА и другие структуры.

С подачей электроэнергии населению стало лучше, но проблема не решена, и расстроенное электрохозяйство приводить в порядок надо.

ОО «Аруаа» предлагает подключить наших граждан к акционированию «Черноморэнерго», чтобы самим выйти из критического положения.

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Говоря о ситуации, связанной с COVID-19, члены «Аруаа» сказали что, видимо, все мы допустили ошибку, когда открыли «просто» границу по р.Псоу, при этом они предлагали проводить хотя бы простую термометрию.

Поэтому, отметили они, у нас сложилась такая ситуация – много больных и умерших.

От редакции. Насколько стало известно, закупка вакцин и прибытие российского госпиталя в Сухум осуществляются благодаря помощи нашей абхазской диаспоры в г.Москве.

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Что касается повышения цен на ввозимое топливо в республику, здесь «Аруаа» также высказала свое мнение. И вполне возможно, они в чем-то правы, когда говорили, что государство может определить процент на НДС, соответственную пошлину и даже вносить какую-то компенсацию, чтобы потребителю не платить за бензин большие деньги. Ведь от этого, сколько будет стоить литр топлива, зависит цена транспортных услуг и продуктов питания и т.д.

От редакции. Здесь надо отметить, что постоянное повышение цен на топливо от нас никак не зависит. Мы его не производим. А как заявляет ОО «Аруаа», добычи нефти у нас не должно быть.

Пока мы работаем по старому методу: привезли – продали. Там повысили цены, и мы вынуждены это сделать. Никто не знает, как будет в дальнейшем реагировать российский топливный рынок. Ясно одно: каждый год в разгар лета, в августе, происходит «свободный полет» цен. Это особый мир – нефть, бензин, солярка, – который добывает, производит и продает самый востребованный, беспроигрышный товар в условиях жесткого, бескомпромиссного рынка.

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Члены ОО «Аруаа» также поднимали и другие вопросы, в частности открытия границы по р.Ингур, которую в неделю переходят от 800 до 1 200 граждан.

«Аруаа» обратила внимание на то, что такое количество людей не будет делать ПЦР в открытом пункте-лаборатории. Это нереально. Они привели пример, что наши чиновники стали ездить в Грузию на лечение. А их госминистр заявил, что 100 проектов через международные организации реализуется в Абхазии.

«Аруаа» требует от СГБ РА дать информацию, о каких проектах идет речь и кто из чиновников лечится за Ингуром. Все эти движения через восточную границу в конечном счете направлены на уничтожение нашего государства, отмечают ветераны.

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ОО «Аруаа» озвучила призыв провести акцию протестов. Первая из них пройдет в октябре, начале ноября с.г.

Их цель– напомнить руководителям страны о главных моментах проведения реформ, которые должны принести пользу республики, а значит, и ее населению.

Было подчеркнуто, что ни о каком захвате власти речь не идет.

Юрий КУРАСКУА

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Партия «Амцахара»: брифинг «Аруаа» беспочвенные обвинения и предсказуемость оппозиционеров

Нынешняя оппозиция – это не что-то новое в политической жизни Абхазии, это та оппозиция, которая привыкла к уличным протестам, «громким» заявлениям и устрашению граждан. Она никогда не смирится с властью, которую не поддерживала на выборах, и единственное, что ей остается, – это навсегда занять непримиримые позиции по отношению к ней. Такую картину мы наблюдаем уже чуть менее двадцати лет. Ничего нового и неожиданного в ее тактике и стратегии не прослеживается.

Неудивительно, что политическая повестка РОО «Аруаа» не меняется, она лишь притупилась на пять лет, когда удобно жилось при руководстве, которое она привела к власти. При этом аруаавцев все устраивало и было не столь важно, что на самом деле происходит в стране. Сегодня ей нужны драматически развивающиеся события, цель которых – прорваться во властные структуры.

Призывы, прозвучавшие 10 августа 2021 г. на брифинге РОО «Аруаа» к акции протеста, расцениваем как государственное преступление.

«Аруаа», на наш взгляд, с трудом можно назвать оппозицией в силу неспособности законным и демократическим образом превратить себя и своих сторонников во власть. Такую перспективу они сегодня исключают. Все ее действия направлены на манипулирование сознанием людей, подрыв авторитета страны, снижение легитимности власти, введение страны в хаос и беспорядки.

Все мы знаем, какие проблемы существуют в стране и какая ведется работа по выравниванию и улучшению ситуации. Эти проблемы появились не сегодня, они накапливались годами, и для их разрешения понадобится не один год. Ситуацию усугубила пандемия, когда первоочередной задачей для властей стала борьба за жизнь людей и профилактика распространения коронавирусной инфекции.

На фоне того, как страна борется с коронавирусом, работают ковидный госпиталь, лаборатории, врачи в круглосуточном режиме делают свою работу, поступает помощь в республику, представители «Аруаа», в частности Темур Надарая, занимаются дезинформацией населения.

Достигнутая в июле текущего года договоренность по развертыванию в Абхазии российского военного мобильного госпиталя остается в силе. На государственном, а не частном, объекте – пансионате «Айтар» – уже все готово для функционирования госпиталя, созданы условия для работы медиков и размещения персонала. Работы по подготовке к работе госпиталя велись под контролем Президента Аслана Бжания, Премьер-министра Александра Анкваб и директора пансионата «Айтар» Тимура Адлейба. Строительные работы вела госкомпания «Апсныргылара».

К сожалению, несмотря на усиленный режим и профессиональную работу медиков, коварный вирус уносит жизни наших граждан. Проводилась и продолжилась вакцинация людей, действуют ограничительные меры. На сегодняшний день число умерших от ковида на общее число заболевших составляет 1,4 % (в Краснодарском крае – 7,3 %).

Что касается установки лаборатории – введения термометрии на КПП «Псоу», – это невозможно по ряду объективных причин.

Заявлениями о том, что РУП «Черноморэнерго» «передается кому-то в управление», аруаавцы продолжают свою опасную игру и вводят в заблуждение своих же граждан. Энергосистема Абхазии принадлежит Абхазии, и никакой речи о передаче ее кому-либо не ведется.

Не может не знать председатель «Аруаа» Тимур Гулия, который сегодня является советником директора РУП «Черноморэнерго», о существующих проблемах на этом предприятии и не готов признаться в том, что кризис в энергосистеме, который сегодня пытаются разрешить власти страны, – это совокупность накопленных в энергетической отрасли ситуаций, в том числе последствия обещанного прошлыми властями «крипторая».

Хотим отметить, что повышение предельных цен на нефтепродукты, регулируемых Кабинетом Министров РА, обусловлено изменением цен на нефтепродукты на российском рынке. И это не могут не понимать аруаавцы. Решить проблему, связанную с ростом цен на топливо, сократив ввозной НДС, тем самым ущемив бюджет, невозможно.

Самое непонятное: нынешняя оппозиция одержима борьбой с женщинами во власти. Ополчившись против министра экономики и гендиректора АГТРК, ее представители продолжают требовать их отставки. Хотим отметить, что такие требования беспочвенны. Работа АГТРК вышла на более содержательный и высокий уровень, появились новые программы и интересные эфиры. А вот нынешнему министру экономики досталось тяжелое наследство, но энергия и большой опыт позволяют ей справляться с поставленными задачами. Видимо, женский образ в политике – образ человечной, доброй, внимательной, харизматичной, умеющей принимать собственные решения женщины, пугает нынешних оппозиционеров. А еще больше их пугает нахождение в политике женщин грамотных, образованных, умеющих отстаивать свою точку зрения.

На фоне всего прозвучавшего на брифинге странным видится то, что выявленные КРУ финансовые нарушения в полмиллиарда рублей за 2018-2019 годы оппозиция не хочет замечать.

В действиях нынешней оппозиции все предсказуемо. Она не усвоила важный урок и не сделала надлежащие выводы из прошлого нечистоплотного правления, а продолжает упорно внушать, что только она сможет руководить страной, и что альтернативы этому нет. Такое поведение – плохой показатель состояния части нашего общества, и в этом уже чувствуется что-то маниакальное.

Оппозиционеры и их радикальные сторонники не понимают, что подобные призывы к акциям, прозвучавшим на брифинге 10 августа 2021 г. представителями «Аруаа», ставят их на одну планку с преступниками. Мы хотим предостеречь их от необдуманных и преступных действий.

Политическая партия «Амцахара»

Сухум, 11 августа 2021 г.

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Мы гордимся, что в нашем обществе присутствует свобода слова. Каждый имеет право высказать свое мнение по той или иной проблеме и в нашей жизни.

Главное – высказывания должны быть аргументированы, не вымышленные и без оскорблений страны, народа, личности человека.

Нам нельзя называть ветеранов войны народа Абхазии 1992-1993 гг. преступниками за то, что они на решение вопросов в республике смотрят со своей точки зрения, начиная с 2004 года. Это Грузия всегда дает оценки «нашей преступной деятельности за то, что осмелились выйти из ее состава. За то, что победили в навязанной ими войне 1992-1993 гг.

Пора прекратить спор о том, кто больше любит свою страну. Деятельность, работа, поступки любого гражданина Республики Абхазия – всегда лучший показатель того, кто что сделал для родной земли и как хочет изменить ее в лучшую сторону.

Порой мы говорим о недопустимости переступать некие красные линии в государственном строительстве, забывая что навешивание ярлыков и явное неуважение из-за различных политических взглядов – это та черта, которая не приведет нас к желаемому единству.

Как говорят на Востоке: «Переход такой черты приводит к дергости, ненужному красноречию, но не истине. А она одна – строить, развивать страну».

Юрий КУРАСКУА

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА