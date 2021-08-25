СЕРГЕЙ ШАМБА: «ТО, ЧТО НЕ МОЖЕМ ЗАПРЕТИТЬ, НАДО РАЗРЕШИТЬ И ИЗВЛЕЧЬ ВЫГОДУ»

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Очередным гостем коллектива газеты «Республика Абхазия» стал Сергей Миронович Шамба – человек, хорошо известный в Абхазии и за её пределами, имеющий за спиной большой опыт работы в различных структурах страны.

Тем не менее мы предлагаем его биографию читателям прежде, чем рассказать о ключевых вопросах, которые мы с ним обсуждали во время нашей встречи в стенах редакции.

Сергей Миронович Шамба родился 15 марта 1951 года в Гудауте. Учился в сухумской средней школе № 10.

В 1973 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного педагогического института. Служил в рядах Вооруженных сил СССР в городе Чимкенте (Казахстан).

С 1976 по 1990 годы работал в Абхазском институте языка, литературы и истории (ныне АбИГИ) научным сотрудником и ученым секретарем. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Монетное обращение в древней и средневековой Абхазии». Принимал участие в многочисленных археологических экспедициях и раскопках на территории Абхазии. Именно им впервые был монографически исследован и опубликован богатый нумизматический материал периода VI – VIII веков н. э., хранящийся в Абхазском госмузее.

В 1998 году защитил докторскую диссертацию в Ереванском институте археологии по теме: «Политическое, социально-экономическое и культурное положение древней и средневековой Абхазии по данным археологии и нумизматики (VI в. до н. э. – XIII в. н. э.)». Он является автором четырёх книг, многочисленных монографий, публикаций научно-политического характера.

Подписант «Абхазского письма», адресованного президиуму XIX Всесоюзной партконференции КПСС (1988 год).

В марте 1990 года был избран председателем общественно-политического движения «Айдгылара».

Являлся членом Президиума Верховного Совета Абхазии.

С февраля 1992 по ноябрь 1996 года – депутат, председатель комиссии по науке, культуре и образованию Парламента Республики Абхазия.

Одновременно с января 1993 по октябрь 1993 года занимал пост первого заместителя министра обороны Республики Абхазия, военного комиссара.

С марта 1996-го по май 1997 года являлся председателем Фонда культуры Республики Абхазия.

Затем у Сергея Шамба была долгая дипломатическая работа. С мая 1997 года по июнь 2004 года он – министр иностранных дел Республики Абхазия. Ему был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (Указ Президента РА от 9 июля 2001 года).

В июне 2004 года подал в отставку, выставив свою кандидатуру на пост Президента страны.

С 15 декабря 2004 года – вновь министр иностранных дел Республики Абхазия.

С февраля 2010 года по сентябрь 2011 года – Премьер-министр Республики Абхазия.

В августе 2011 года участвовал в досрочных выборах Президента Республики Абхазия и занял второе место по результатам голосов.

27 сентября 2011 года в соответствии с законом подал новому главе государства прошение об отставке.

Полковник запаса.

Президент Ассоциации боевых искусств Абхазии, обладатель чёрного пояса, первый дан.

Награжден российским орденом Дружбы, приднестровским орденом «За заслуги» II степени, многими медалями – южноосетинскими и абхазскими.

Год назад, 27 июля, Сергей Миронович Шамба был назначен секретарем Совета безопасности Республики Абхазия.

Журналисты хотели услышать из уст нового секретаря Совбеза о главных целях и функциях этой одной из важнейших государственных структур Абхазии.

– Главная цель нашего государства – обеспечение безопасности страны. Совбез этим и занимается, он создан при Президенте. Безопасность обеспечивается решением различных задач. Это в первую очередь защита от внешней угрозы, создание экономической и продовольственной безопасности. В Совбез входят ключевые министры, другие ответственные руководители, от которых зависит решение этих глобальных вопросов.

– Но как создать, например, продовольственную подушку безопасности?

Секретарь Совбеза считает, что природные ресурсы Абхазии дают для этого возможность. Однако сегодня во всем мире происходит глобализация, идет такое интенсивное сотрудничество, от которого трудно отказаться. Порой импорт бывает дешевле произведенной на месте продукции. С.Шамба напомнил, что Абхазия никогда не была голодной, наоборот, в тяжелые времена сюда переселялись люди из разных областей Российской Империи, где в то время был голод. Так появились поселения эстонцев, украинцев и многих других народов. И в послевоенную блокаду выживали, правда, поддерживали товары из Турции и России, доставляемые через многие препоны. Когда сняли блокаду, стало легче.

После признания Абхазии Россией 26 августа 2008 года прямая внешняя угроза отошла на задний план благодаря стратегическому союзу с Россией.

Но есть другие угрозы. Нужна серьёзная борьба с криминалом, о чём не так давно говорил Президент страны.

Большой поток контрабанды идет из Грузии почти все 30 лет. Люди пользуются этой общей границей, перевозя нелегально товар. Я говорил о необходимости легализации перевозки товаров, но на меня ополчились, отметил Шамба. Имею в виду не открытие границы вообще, а то, чтобы не было контрабанды, чтобы налоги шли в казну. Мы будем прорабатывать этот вопрос, сказал секретарь Совбеза. Тем более что и из Абхазии через границу идет в Грузию товар – орехи, мандарины... и напомнил, что сразу после войны шли туда контрабандой сигареты, бензин. И государство закрывало на то глаза – время было такое. Но сегодня, если предприниматель продает товар, то должен платить пошлину.

Некоторые говорят, как, мол, сотрудничать с враждебным государством? И этим хотят показать свою патриотичность. Но наша главная задача – обеспечить поступательное развитие страны, а не укрывать то, что и так существует давно, резюмировал гость редакции.

– Вы сказали, что грузинские товары создают конкуренцию местным. А легализация контрабандной продукции может повлиять на развитие экономики. Прокомментируйте, пожалуйста, – так обратился один из журналистов к Сергею Мироновичу.

– Я говорил о легализации и пополнении казны налогами, подчеркнул он. Но о внутренней продукции и о том, как её сделать конкурентоспособной, ещё предстоит подумать. Путей много. В первую очередь создать государственную программу для поддержания внутреннего производителя. Банки наши сегодня не могут выдавать кредиты на производство, а должны бы. Да, во многих других странах тоже существует такой кризис. А мы еще молодое государство, и много проблем на нас навалилось.

Журналисты поинтересовались, как опытный человек Сергей Миронович Шамба чувствует себя в новой должности – секретаря Совета безопасности Республики Абхазия.

– Я был научным сотрудником, общественным и политическим деятелем, военным и дипломатом, можно сказать, что весь прежний опыт мне оказался нужным на новом поприще. У меня все тот же подход к работе – всегда ответственный. Сегодня вижу, что многое надо реформировать.

Попросили газетчики ответить и на не очень корректный для бывшего министра иностранных дел вопрос: «Как он оценивает нынешнюю работу МИД страны?»

– Ситуации разнятся. Раньше переговорный процесс протекал под эгидой ООН, в нем участвовали великие державы и многие международные организации. Всё изменилось после признания Абхазии Россией. Конечно, сегодня у МИД Абхазии есть успехи. Последний из них – это признание нашего государства Сирией. Для нас Сирия – это святая земля. Потому что первое признание и рукоположение священников православной церкви Абхазии произошло там. Поэтому и называем мы Сирию «Шьам тэыла».

Работа в направлении дальнейшего международного признания требует дополнительных финансовых средств, подчеркнул Шамба. И продолжил: «Признание Россией дало возможность решить вопросы в двух главных направлениях – безопасности и экономического развития. Абхазия как любое небольшое государство нуждается в надежном союзе. Россия наш стратегический союзник, являющийся членом Совета Безопасности ООН и ядерной державой».

Женевские встречи – сегодня единственная площадка на международном уровне, и их надо сохранить, хотя чем больше таких площадок и каналов, тем лучше, считает секретарь Совбеза.

Журналисты озвучили бытующее мнение о том, что дипломаты России просят то или иное государство признать Абхазию, и за это государства в ответ получают дивиденды. Тогда почему Абхазию не признают Белоруссия или Казахстан? Почему абхазские дипломаты сами не работают в этом направлении?

Шамба возразил: абхазские дипломаты работают в этом направлении. Пример: когда бывший зам. министра иностранных дел Республики Абхазия Макс Гвинджия посетил Никарагуа и Венесуэлу, президент Венесуэлы Уго Чавес сказал, что он в Москве, куда предстоял его визит, заявит о признании нашей страны. И он это сделал. Россия ничего об этом заранее не знала.

Россия нам всегда оказывает техническую и дипломатическую поддержку. Ни о каких поощрениях за наше признание речи не идет.

– Как работает наша диаспора, чтобы Турция признала Абхазию?

– Турецкие власти считаются с тем, что на её территории проживает большая кавказская диаспора. Я лично сталкивался с тем, как перед различными выборами политики рассчитывали на её поддержку. Но надо признать и то, что у Турции больше интересов в Грузии, чем в Абхазии. Что касается нашей диаспоры, то на её восприятие, и это отмечалось не раз, очень повлияло признание Абхазии Россией.

Около двух лет назад газета «Комсомольская правда» писала, что у президента Турции Реджепа Эрдогана абхазские корни, что в Очамчире находится его родовое гнездо, что именно отсюда родом его мать и отец. На эту публикацию в «Комсомолке», о которой вспомнили в редакции «РА», С.Шамба ответил коротко: «Какие бы корни у него ни были, он осуществляет турецкую политику».

Может ли Россия отозвать признание Абхазии – при смене власти в ней? Такие мысли в обществе тоже высказываются. На что Шамба ответил, что для России (помимо всего остального, не менее серьезного) важно показать миру, что это правильное решение, поэтому она заинтересована в том, чтобы Абхазия развивалась. Я уверен, что никогда Россия не поддастся такому давлению на нее внешних сил.

– Президент Белоруссии Лукашенко сквозь пальцы смотрел на существующие в его стране НПО, на поездки за рубеж молодежи, а потом они вышли на улицы... В Абхазии тоже немало НПО, и с их помощью ведется целенаправленная работа, меняется сознание молодежи. «И с Грузией надо налаживать отношения, хотя мой отец погиб на войне», – это мнение сегодняшнего молодого гражданина Абхазии. Мы не боимся всего этого? – был следующий вопрос журналистов.

– У любого поколения меняется мнение, часто оно отлично от мнения предыдущих поколений. Всем НПО однозначную оценку я дать не могу. Многие приносят пользу. Но есть и моменты, вызывающие к ним вопросы, – признался гость редакции.

– Правильно ли использование сегодня бренда «Айдгылара»? – интересовало газетчиков.

– Той «Айдгылара» уже нет. Сегодня это совершенно другая организация, и её возглавляет Кан Кварчия. Ни я, ни Алексей Гогуа и никто другой не является хозяином этого бренда. Вообще в свое время это название предложил Гена Аламиа. Все зависит от того, какие задачи будут решать и какие цели ставят руководители организации. Пока их шаги направлены к примирению общества. Но при всем этом нельзя не учитывать: когда идет политическая борьба, критика неизбежна.

– Как секретарь Совбеза относится к заявлениям, в том числе новой оппозиционной организации «Абхазское народное движение», о ликвидации должности вице-президента?

– У нас чиновников больше, чем в других государствах, – считает Шамба. – Есть структуры, которые действительно дублируют друг друга. Нужен единый орган исполнительной власти. Я думаю, что было умное решение выбирать в первые лица государства представителей двух регионов Абхазии. И вице-президент должен быть.

– Продажа жилья иностранным гражданам. Что делать с этим вопросом? Как поставить фильтры для обеспечения безопасности страны, во избежание растворения основного населения, если даже будет разрешена продажа?

Шамба сообщил, что он лет десять об этом говорит, но его позицию многие не поддерживают. Уже давно существует нелегальный рынок продажи жилья и даже земли, и для этого используются различные серые схемы, которые, бывает, вызывают затем жалобы со стороны тех, кто купил недвижимость. Поэтому нужно легализовать продажу. Кстати, сейчас, по словам Шамба, стали звучать голоса в поддержку этого вопроса, и он обсуждался на различных уровнях. У нас курортный регион, и владельцы жилья – без гражданства Абхазии – могли бы приезжать на месяц, два, оставлять здесь деньги. Страх ассимилироваться понятен, но существует мировая практика. Главное – владельцам недвижимости не давать гражданства или вида на жительство.

Не обошлось на встрече в редакции, конечно, и без разговора о майнингах. «Почему мы хотим, чтобы их не было?»

И здесь у секретаря Совбеза своя позиция: то, что не можем запретить, надо разрешить, легализовать и извлечь выгоду. Наши граждане, как оказалось, хорошо освоили этот бизнес. Поэтому нужно думать, как им оказать помощь, учитывая дефицит электроэнергии. Здесь две возможности, как мне кажется: договориться с российской стороной о введении в Абхазию дополнительной электроэнергии для подключения майнингферм и оплаты за нее по российским тарифам; и создание в Абхазии российскими инвесторами энергогенерирующих станций, как это сделано на сухумской гидроэлектростанции.

– Абхазия – богатая страна, и в этом никто не сомневается. Но какие ресурсы не задействованы для развития возрождающегося государства? Почему в последнее время забыли о нефти? А сколько было разговоров...

– Если нефть есть, её надо добывать. А доходы направить в социальный фонд, и тогда общество почувствует, что доходы от ее добычи распределяются справедливо. Есть уголь, но восстановление шахт – это дорогостоящий проект, и нет пока инвесторов, готовых в него вложиться. Есть вода, – перечислял Шамба богатства Абхазии.

Разговор журналистов с Сергеем Мироновичем закончился почти тем же, с чего и начался, – о производстве.

– Я был на Тайване в 1997 году, и мои ровесники мне рассказывали, что им не покупали обуви, пока они не заканчивали школу. Такой бедной была тогда страна. Потом правительство разработало программу развития малого бизнеса с тем, чтобы каждая семья на острове имела свое дело. Освободило этот вид бизнеса от налогов на несколько лет. Через определенное время в казну потекли деньги в виде налогов. Сегодня Тайвань богатейшая страна.

На вопрос журналистов, почему же этого до сих пор у нас не делается, Шамба выразил надежду, что, может быть, нынешнее руководство осуществит это. «Главное, чтобы были воля и единство, тогда можно решить любые вопросы», – сказал он.

С гостем редакции общались Юрий Кураскуа, Юлия Соловьева, Лейла Пачулия, Русудан Барганджия, Артавазд Сарецян, Эсма Арджения, Милана и Марианна Жиба, а также Заира Цвижба, которая подготовила этот материал к печати

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: политикаАвтор: С гостем редакции общались Юрий Кураскуа, Юлия Соловьева, Лейла Пачулия, Русудан Барганджия, Артавазд Сарецян, Эсма Арджения, Милана и Марианна Жиба, а также Заира Цвижба, которая подготовила этот материал к печати