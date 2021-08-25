СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Медучреждения Абхазии получат несколько новых машин скорой помощи, сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

По поручению Президента Абхазии Аслана Бжания, из средств, выделенных бывшим главой Адыгеи, меценатом Хазретом Совменом, приобретены два линейных автомобиля скорой медицинской помощи. «Машины уже закуплены и сейчас находятся на стадии комплектования. Максимум в течение 10 дней они будут доставлены в Абхазию», – сказал министр.

В результате переговоров Аслана Бжания с депутатом Государственной Думы РФ Адамом Делимхановым республика получит в дар еще две машины скорой помощи. Кроме того меценат Иван Саввиди передаст Абхазии реанимобиль класса С Volkswagen Crafter с максимальной комплектацией.

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс