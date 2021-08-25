НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕЗИДЕНТА

Республика

Президент РА Аслан Бжания провел рабочее совещание, посвященное ряду актуальных вопросов жизни республики, сообщает пресс-служба Президента.

На совещании обсуждались эпидемиологическая обстановка в Абхазии и меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, состояние энергосистемы, вопросы борьбы с незаконной добычей криптовалюты, а также ликвидации ущерба, нанесенного стихией.

В совещании участвовали руководство Администрации Президента и члены Кабинета Министров, руководители государственных компаний.

И.о. гендиректора РУП «Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба доложил о состоянии дел в отрасли. По его словам, суточное потребление электричества в настоящее время превышает 5 млн кВт/ч, что на 500 кВт/ч больше положенной нормы. Как отметил Гирджинба, в связи с туристическим сезоном имеет место и естественное увеличение потребления электроэнергии.

Замминистра экономики Теймураз Миквабия отметил, что по всей Абхазии отключено 4700 единиц майнинговых аппаратов, из которых 1100 вывезено за пределы республики. Выплачено решением суда штрафов на сумму около 600 тысяч рублей. В судебном производстве находятся иски на более чем 14 млн рублей.

Глава государства поручил правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. Аслан Бжания высказал недовольство тем, что недостаточно эффективно ведется работа в этом направлении.

Далее обсуждался вопрос, связанный с ликвидацией последствий стихийных бедствий, имевших место 4 июля, в ночь с 26 на 27 июля и 16 августа, и оказанием помощи пострадавшему населению.

Премьер-министр Александр Анкваб рассказал о том, как идет процесс определения нанесённого стихией ущерба и выплат компенсаций гражданам, чье имущество пострадало. По словам А.Анкваб, ущерб от урагана составил более 80 млн рублей, без учета трех сгоревших домов и 19 автомашин. Всего стихия затронула 231 дом. Пока лишь выплачены компенсации жителям Гулрыпшского района на сумму более 4 млн рублей. В ходе ливневых дождей пострадало 242 объекта. Процесс подсчета убытков продолжается. Было отмечено, что государство предпринимает все усилия для того, чтобы изыскать необходимые средства для оказания помощи пострадавшим.

О борьбе с COVID-19 и мерах, предпринимаемых для недопущения распространения коронавирусной инфекции, говорил министр здравоохранения Эдуард Бутба. По его информации, статистика последних дней дает основания полагать, что имеется незначительный спад заболеваемости. Государством созданы более 500 койко-мест для лечения больных в стационарных условиях. Несмотря на значительное увеличение его стоимости, осуществляется бесперебойный закуп кислорода.

Было отмечено, что предпринимаются меры для возобновления производства кислорода в Абхазии на базе СФТИ. На совещании обсуждался и вопрос, связанный с компьютерным томографом в Гудаутском госпитале, вызвавший множество споров в обществе.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что подтверждает свою позицию о необходимости приобретения нового аппарата компьютерной томографии. При этом он отметил, что в своем заявлении на заседании Координационного штаба не высказывал претензий, а тем более оскорблений в адрес абхазских предпринимателей, оплативших приобретение аппарата. «На мой взгляд, имело место введение продавцом в заблуждение покупателя», – подчеркнул Премьер-министр.

По мнению руководителя Администрации Президента Алхаса Квициниа, можно понять возмущение предпринимателей относительно высказывания главы Правительства на заседании Координационного штаба. По мнению А. Квициниа, оно было некорректным.

Президент Аслан Бжания выразил благодарность меценатам за помощь в сложный период. Глава государства высказал мнение о необходимости проведения ремонта компьютерного томографа в Гудаутском ковидном госпитале и поручил Министерству здравоохранения в экстренном порядке заключить контракт на приобретение необходимых деталей для ремонта и запуска работы томографа.

При этом Президент отметил, что государство будет изыскивать средства и на приобретение нового аппарата компьютерной томографии, поскольку в таком оборудовании нуждаются и другие медучреждения страны.

На совещании обсуждался и ряд других актуальных вопросов.

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс