ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия – Абхазия

Делегации Республики Абхазия, принимающая участие в праздничных мероприятиях, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, встретилась с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном.

Руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа передал от имени Президента Абхазии Аслана Бжания поздравительную ноту в часть 800-летия города.

Приветствуя абхазскую делегацию, Андрей Саносян сказал: «В этом году исполняется 10 лет с момента подписания соглашения об установлении партнерских связей между Нижегородской областью и Абхазией. Мы благодарны вам за внимание к нашему региону, а также за желание разделить с нами радость торжеств, приуроченных к 800-летнему юбилею».

Алхас Квициниа поблагодарил руководство Нижегородской области за радушный приём. Он подчеркнул важность развития сотрудничества во многих сферах. «Мы намерены их расширять и укреплять», – сказал Квициниа. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Нижегородской области и Республики Абхазия.

Во встрече с абхазской стороны участвовали: министр иностранных дел Даур Кове, заместитель руководителя Администрации Президента Зураб Каджая, заместитель главы Администрации Гагрского района Алхас Барцыц, глава Администрации г. Пицунды Руслан Хунцария, почётный консул РА в Нижнем Новогороде Владимир Литвинчук.

Российскую сторону представляли: директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентами и общественными объединениями (ДСПО) МИД РФ Семен Григорьев, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, директор департамента внешних связей Правительства Нижегородской области Ольга Гусева, глава местного самоуправления городского округа города Бор Алексей Боровский, глава местного самоуправления городского муниципального района Александр Мудров.

***

В архиерейской резиденции при кафедральном соборе Святого Александра Невского состоялась встреча главы Администрации Президента Абхазии Алхаса Квициниа с главой Нижегородской митрополии. Квициниа преподнёс митрополиту Георгию Евангелие на абхазском языке.

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс