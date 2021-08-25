ПРИЗНАНИЕ НЕ ПРАЗДНИК, А БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДАТА

26 августа 2008 года в нашей истории произошло важное событие. Российская Федерация признала нашу республику независимым государством в рамках общепринятого международного права. Это событие для нас очень значимое. На карте мира появилась новая страна – Республика Абхазия.

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг. закончилась нашей Победой 30 сентября 1993 г. Только спустя 15 лет по сложившимся обстоятельствам в мировой политике и геополитическим событиям произошло долгожданное признание.

Любое государство живет и отстаивает прежде всего свои интересы. Это политическое правило идет испокон веков, и в этом нет ничего необычного и чего-то неправильного.

После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. тогдашний Кремль не мог определиться, что делать с победившей Абхазией. Признать ее сразу они не могли. Хитрый лис Шеварднадзе умел заигрывать с кремлевскими чиновниками всегда. Именно он попросил их объявить нам блокаду, обосновав это тем, что «из этой мятежной республики могут потянуться сепаратистские настроения и вооруженные боевики» на Кавказ и далее.

Своим единомышленникам в Тбилиси Шеварднадзе объявил: «Этих абхазов надо закрыть, как пауков в банке, и они, в конце концов, перегрызут себя».

Тогдашняя Россия тоже проходила свой сложный путь становления. Она все еще верила, что Грузия в силу экономических, политических обстоятельств постепенно приблизится к ней, а значит, будет возможность заполучить в сферу влияния всю Грузию и, вполне возможно, с Абхазией и Южной Осетией.

Кремль видел, как европейские страны, в первую очередь США, «взялись» за Грузию. Но, как всегда, не придавал особого значения этому процессу. Существовало еще советское мышление, что мы связаны общими интересами (как при советах).

Когда Грузия (не только политики, но и весь народ) в 90-х годах сказала России: «Мы вас не любим! Нам ближе Америка!», в Кремле это сочли кавказской эмоциональностью. Время показало, что в Москве что-то не просчитали.

При смене власти Россия изменила свой подход к Абхазии: стали все больше присутствовать в ней, оказывать помощь. Нельзя было отставать от европейских, американских представителей, которые наводнили своими организациями нашу республику.

Вскоре произошли трагические события в Югославии – страна в результате военных действий распалась на новые самостоятельные образования. Их стали признавать все мировые государства. Новые страны с удовольствием принимали в международные институты, такие как ООН, Совет Европы и др.

Когда Абхазия призвала эти страны признать ее, приводя весомые доводы, исторические факты, мир молчал и повторял: «А вам нельзя». Причем при каждом удобном случае говорили: «Договаривайтесь с Грузией, сотрудничайте с ней в едином пространстве и будете жить хорошо».

Россия все потуги Запада знала, но тем не менее к нашему признанию не спешила.

Когда в 2008 году произошли события в Южной Осетии, западный мир понял, что надо спасать свое положение и наработанные позиции на этом южном направлении от… влияния России.

По предложенному мирному плану Медведева – Саркози западные разработчики предложили Москве ввести международные миротворческие силы в Абхазию и Южную Осетию в равном количестве – до 800 человек. Кремль такое предложение принял как приемлемое.

В то время в Москве находился второй Президент РА С.Багапш, которому отдельные кремлевские чиновники говорили: теперь наступит мир, и надо говорить с Грузией, а может быть, даже с ней жить.

Сергей Васильевич сказал, что такой вопрос будет решать не он, а народ Абхазии, и в тот же день уехал домой.

Обстоятельства сложились следующим образом. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин, находясь с визитом за рубежом, внимательно следил и знал о произошедшем в августе 2008 года и, естественно, о предложении Запада «по установлению мира» в Абхазии и Южной Осетии.

По предполагаемому плану миротворческие силы, по количеству военнослужащих во много раз превосходили российских миротворцев.

Простая арифметика – 800 человек из РФ против по 800 человек от США, Англии, Германии, Франции, Испании, Италии. Несомненно, потом подтянулись бы к «сохранению мирного процесса» Польша, Венгрия, Украина, страны Балтики и др.

Естественно, те, кого больше, затем и будут, как говорится, командовать парадом. Владимир Путин – это уникальный стратег, с особым государственным мышлением, умением просчитывать ходы на много шагов вперед. Он позвонил в Кремль и сказал: «Что вы делаете? Немедленно признавайте республики».

Уже через два дня С.Багапш вновь пригласили в Москву и на весь мир провозгласили признание Россией Республики Абхазия.

Наше признание великой Россией – это большая ответственность нас перед самими собой, в первую очередь. И перед Россией, которая, признав нас, взяла на себя ответственность перед всем миром. Мы знаем, как все ополчились против «своенравного решения» России. Это мнение они продолжают твердить до сих пор.

Что нам дало признание?

Самое главное – Россия показала всему миру, что новая страна – Республика Абхазия – есть! Тем самым наши недоброжелатели осознали бесперспективность каких-либо действий, тем более военных, против Абхазии.

Признание нас Россией, по большому счету, уже достаточно, чтобы мы смогли развиваться, строить свою жизнь самостоятельно. С момента признания и по сегодняшний день Россия показала, что в нестабильном мире с постоянно меняющейся политической конъюнктурой, она остается верным другом и надежным соседом. Различные договоренности, инвестиционные программы Россия выполняет в полном объеме. По большому счету, за все это время она выделяла деньги.

Если бы нам эти суммы в большей части были пущены в дело «без каких-либо утечек в песок», то, несомненно, сегодня мы не сталкивались бы с хозяйственными, экономическими проблемами в нашем государстве.

Мы «постоянно» вкладываем деньги из Инвестиционной программы в электроэнергию, в городские дороги, вечно прокладываемые трубы, крыши, а проблемы «не уходят».

Мы не хотим понять, что Россия не будет постоянно вести себя с нами, как нянька. Признание – это серьезный институт самоопределения и развития.

До сих пор непонятно, почему наша республика не договаривается о создании у нас так необходимых мини-заводов, фабрик (под эгидой государства) по переработке фруктов, овощей, цитрусовых.

Как-то я спросил на одной экономической конференции нашего гостя-промышленника: «Почему вы не создадите у нас филиал завода и фабрики, которые принесут рабочие места? Продукция из Абхазии будет востребована в России». Ответ был очень простой: «Так вы же не поднимаете такие вопросы».

Миф, который распространяют некоторые наши чиновники («России невыгодно, чтобы мы развивались») – необоснованная выдумка. Уметь договариваться в интересах республики – это ответственная задача и большое умение. Здесь должно работать государственное мышление, а не индивидуальная логика своего кармана.

***

История показывает, что когда рождается новое государство, оно не шарахается от одного направления к другому или третьему и т.д.

После Победы 30 сентября 1993г. мы получили свою подлинную независимость. Начали новую жизнь трудно, но своими силами. Потом почему-то остановились.

Скорее всего, различная гуманитарная помощь из-за рубежа и международных организаций неправильно была понята.

Общество уловило, что не обязательно самому работать на земле, когда тебе дают необходимое, можно что-то продать и получить неплохую прибыль. «Работа» за длинным рублем начиналась постепенно и затем пошла с особым размахом.

С августа 2008 г. наше признание Россией как субъекта международного права показало (особенно в течение послевоенных 30 лет): у нас есть надежный, мощный друг, сосед, партнер, который помогает, помогал и будет в дальнейшем сотрудничать с нами. В несколько раз это партнерство умножится, когда увидят, что мы сами хотим изменить к лучшему Республику Абхазию своим трудом и умением.

Независимая страна – это субъект, который вместо слова «дайте» говорит: «Мы предлагаем необходимые для нас совместные проекты с обоюдными интересами для наших народов».

При анализе мировой политической ситуации становится понятно, кто сегодня нам поможет в самостоятельном развитии. Главными здесь являются два обязательных условия: наш труд во благо страны и крепкая дружба с северным соседом.

На Востоке говорят: «Когда идешь в дальний путь, ближний друг важен».

Юрий КУРАСКУА

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА