ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил с юбилеем заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака.

«Уважаемый Александр Валентинович! Примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея. Опыт государственной службы, высокий профессионализм и энергия позволяют Вам добиваться больших успехов на высоком, ответственном посту. При Вашем непосредственном участии оперативно решаются актуальные вопросы социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. С большой теплотой вспоминаю наши встречи в ходе моих рабочих визитов в Москву», – отмечается в поздравительном адресе.

А.Бжания пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов во благо России.

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс