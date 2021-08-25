МЕДИКИ МОБИЛЬНОГО ГОСПИТАЛЯ

Россия – Абхазия

Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) пятый день в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме. Анализ делается в течение сорока минут.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест.

В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Напомним, по просьбе руководства Республики Абхазия, в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, Россия направила в Сухум мобильный многопрофильный госпиталь в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в закавказской республике.

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих ЮВО. Ранее, в период с 20 октября 2020 года по март 2021 года, военные врачи медицинского отряда ЮВО уже выполняли задачи по оказанию помощи населению Республики Абхазия. За время работы медики оказали помощь порядка 4 тыс. жителей республики. В лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тыс. различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тыс. ПЦР-тестов, более 2 тыс. обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс