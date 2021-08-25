ВСЕ ВМЕСТЕ ПРОТИВ COVID-19

Россия – Абхазия

Первый пациент, выздоровевший после новой коронавирусной инфекции, выписан из мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в Сухуме, сообщает пресс-служба ЮВО.

Пациент прошёл необходимый курс лечения. Повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Также пациент получил дальнейшие рекомендации от лечащего врача.

Медицинские специалисты Южного военного округа приняли на стационарное лечение в госпитале более 40 человек. Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование.

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Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота Южного военного округа (ЮВО) в рамках обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики обработали около 120 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры в Гудауте и более 40 тысяч квадратных метров в Гагре.

Военнослужащие продезинфицировали территорию и фасады зданий администраций, центральной районной больницы, районной поликлиники, РОВД, рынка и Гудаутской спортивной школы. В Гагре – территорию администрации и центрального рынка.

К работам было привлечено 30 специалистов подразделения РХБ защиты Черноморского флота, задействовано 10 специальных автомобилей, в том числе: авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К. Специалисты войск РХБ защиты ЮВО выполняли обработку специальным раствором ДТС-ГК в костюмах «Нерехта».

Номер: 74-75Выпуск: 4078-4079Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс