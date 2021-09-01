ИРМА

Чтение

В деревне моего детства Киндыг родилась и выросла голубоглазая Ирма. В этой абхазской семье все дети были кареглазые. И вот свою самую младшую дочь Ирму родители очень любили. Она с детства была очень подвижной, своенравной девчонкой.

Перед началом нашей Отечественной войны поступила в Абхазский государственный университет. В том году в университет поступило около двадцати парней-абхазцев из Турции. Завязалась дружба между студентами. И вот одному из них, Аслану, пришлась по душе голубоглазая, кудрявая Ирма. Он стал очень красиво за ней ухаживать. До начала лекций поджидал её и провожал влюбленными глазами. Ближе познакомились на университетском вечере и сразу прониклись друг к другу обоюдной симпатией. Аслан не был сыном зажиточных родителей, но они захотели, чтобы он учился в Абхазии, откуда они были родом.

Стали встречаться, он дарил ей альбомы с видом Турции... Вначале Ирма думала: как же так, он из Турции, закончит учебу, уедет к родителям. Но отгоняла от себя мысли и думала: нет, он останется в стране своих предков. Она прониклась к нему доверием. А он был очень современным, в общении мягким парнем. Стал Ирму обучать турецкому языку. Частое общение переросло в нежную любовь. Через некоторое время дошли слухи до родителей, что их ненаглядная Ирмочка встречается с парнем из Турции. Они пришли в ужас, что их дочь уедет в Турцию. Мать Ирмы, в отчаянии заламывая руки, говорила, что они, хоть и абхазцы, но в странах Востока женщины бесправные. Мать нервничала еще и потому, что одна из дочерей вышла замуж за иранца и после рождения сына разошлась.

А отец Ирмы поддакивал жене и спрашивал: «А в чем они ходят?»

Мать подтверждала: «Там и сейчас по мусульманским обычаям женщинам не разрешается появляться в обществе с открытым лицом...»

Их ненаглядная настаивала на своем, приговаривая: «У вас устаревшие сведения о Турции, не забывайте, что они махаджиры, они вполне современно, по-европейски одеваются».

После долгих раздумий родители согласились познакомиться с Асланом. Пригласили. Когда их будущий зять заговорил на родном абхазском языке, они облегченно вздохнули. Парень пришелся по душе. Через полгода завершили учебу в университете, он сделал предложение, и они узаконили свои отношения.

Ирма в один момент заволновалась, вдруг его родители не дадут согласия на их брак.

Но Аслан успокаивал её: «Ирма, дорогая, они дали уже добро».

Отец Ирмы как бы смирился, а мать продолжала причитать: «Срок знакомства очень мал, чтобы решиться на замужество».

Ирма ей в ответ: «Вспомни, как вы поженились с отцом, мама». Мать Ирмы нервно пожала плечами. А поженились Ирмины родители вот так: познакомились на чайной плантации. Отец её был агрономом в колхозе. И вот в один октябрьский день из одной очамчырской школы учеников 10-го класса привезли в село на сбор чайного листа. И вот отец её, Ваня, влюбился в ученицу десятого класса Нани, расторопную, шуструю, пышную школьницу.

Отец Вани был репрессирован в 30-х годах прошлого столетия. И мать его без отца вырастила четырех детишек.

Она по жизни устала воспитывать детей, да еще невестку-ученицу. Она хотела найти сыну под стать ему образованную невестку. Но это не помешало им пожениться, прожить долгую, счастливую жизнь.

Мать Ирмы долго не давала своего согласия, а отец неожиданно дал добро.

«Пусть женятся и будут счастливы», – промолвил он, улыбаясь своей жене.

Свадьбу Ирме сыграли в Турции. Родители его приняли радушно, и свекровь, и золовка, и близкие родственники. Но говорили они в основном на турецком языке, это вначале её немного напрягало, да и Ирма – абхазка из Апсны слабо владела родным языком. Аслан очень хотел, чтобы Ирму все полюбили.

Он ей говорил: «Старайся делать все так, чтобы они поняли, что ты их уважаешь. Не носи короткие юбки, платья, брюки. И еще: никогда не спорь со мной в присутствии моих родителей. Это в Турции не принято...» Вот так началась жизнь в Турции. Аслан начал работать. Ирма оставалась наедине со свекровью, старалась ей понравиться. Но порой ловила на себе насмешливые взгляды. Ей нелегко было, тоскливо вдали от Родины. Пришлось наряжаться в длинные юбки, лицо закрывать, голову заматывать шарфом.

В доме в основном готовили турецкие блюда. Ничего не могла сама решать, во всем надо было советоваться со свекровью.

Ирма стала жалеть, что свою судьбу соединила с Асланом. Но он её обожествлял. Родила ему сына, потом дочь. Сейчас у них четверо детей. Ирма живет в согласии со всеми. В семью внесла элементы западной цивилизации. Ходит, наконец, с открытым лицом, готовит им, помимо турецких блюд, абхазские, русские.

Родители Ирмы спокойны, что она счастлива с Асланом. Но так получилось, они свою белокурую Ирму уже двадцатый год не видят.

Родители Ирмы приговаривают: «Роди, воспитай дочку и подари другому».

Автор Нелли КИУТ, сотрудница газеты «Апсны»

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: обществоАвтор: Автор Нелли КИУТ, сотрудница газеты «Апсны»