СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О МАТЕРИ И СЫНЕ

Герои

Анжела Исаханян... Милая, добрая, отзывчивая, которая всегда старалась сгладить горе таких, как она, матерей, помочь им....

Ты ушла к сыну, пусть ваши души встретятся на том свете. Вечная вам память...

Искренняя, теплая, доброжелательная, обаятельная, красивая... Мать замечательного сына, прикрывшего собой страну и народ в самые тяжелые первые дни войны. В дни памяти и победы будет не хватать среди матерей ее синих глаз, теплого голоса...

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Артур Сергеевич Исаханян родился в Сухуме. После окончания школы поступил в военное училище. Практику проходил в Пятигорске. Артур никогда не терял связи с Абхазией. Когда услышал, что создается национальный полк (первые группы регулярной Абхазской армии), попросился домой. Его отпустили. Навыки военного дела у него уже были, он чувствовал, что помощь его здесь нужна. «Может, теперь женишься, как-никак тебе 28 лет», – говорила мать. «Много важных и серьезных дел. Потом», – отвечал Артур.

14 августа 1992 года началась война. Она перечеркнула все планы. Артур с товарищами в числе первых встал на пути агрессора. Он один из тех, кто в первые дни войны подбил вертолет из ЗУ 23-2. Постоянно передвигаясь на «КамАЗе» со своей зенитной установкой, Артур наносил ощутимый урон противнику. Враги стали охотиться за ним.

Артура Исаханяна убили спустя неделю после войны – в день рождения матери. Единственный сын, который беззаветно любил маму и свою Родину, ушел внезапно, навсегда. Осталась память.

В сухумских школах №11 и №15 есть классы, которые носят имя Героя Абхазии Артура Сергеевича Исаханяна.

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.