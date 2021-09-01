ГОВОРИТ НАУКА

Хроники

В АбИГИ прошла Международная научная конференция «Северо-Западный Кавказ и Причерноморье в древности и средневековье», посвященная 80-летию археолога, доктора исторических наук, профессора, академика АНА Олега Бгажба. В ней приняли участие абхазские и российские ученые с докладами по истории древней, античной и ранней средневековой Абхазии.

Представляем вниманию читателей выдержку из доклада младшего сотрудника отдела истории АбИГИ Давида Канделаки на тему новой концепции о происхождении абхазского народа.

...В науке превалируют идеи, что, допустим, предки абхазов, когда-то мигрировали в древности с юга из областей Малой Азии или, как еще говорят, Древней Анатолии. Я не являюсь сторонником миграционных и автохтонно-миграционных гипотез и теорий в любых их видах, господствующих в науке. Считаю, что народы, известные нам как абхазо-адыгские, формировались непосредственно в местах их нынешнего расселения. Это главная суть моего доклада. Разумеется, миграции и расселения имели место, и в этом отношении Кавказское Причерноморье всегда было широкой и просторной дорогой контактов, культур и цивилизаций. Но это не означает, что такие миграции следует рассматривать как массовое проникновение каких-либо древних групп, скажем, предков тех же абхазо-адыгских народов на Кавказ в некоем «готовом» виде.

Часто в науке для подтверждения имевших место древних миграций используют данные по древним языкам и этнонимам, которые сохранились в древневосточных письменных источниках, таких как хеттских, ассирийских и др. Речь, в частности, идет об идее генетического родства обитавших еще с кон. IV – нач. III тыс. до н. э. древних обитателей Малой Азии известных в науке как хатты. Правды ради следует сказать, что действительно лингвисты установили разительное сходство между хаттским и абхазо-адыгскими языками, что вполне дало право утверждать, что в лице хаттов мы видим древних родственников, а территорию, где они некогда обитали, какой-то исходной зоной, откуда и шла миграция.

Но это не совсем верно. Новейшие данные смежных наук, о которых здесь сложно будет говорить в силу объема излагаемого материала, дают право по-иному взглянуть на эту проблему. Сразу следует сказать, хатты не являются некой, как обычно ошибочно представляют, предковой группой для абхазо-адыгских народов. Будучи родственными абхазо-адыгским народам, хатты хронологически обитали в то же время на территории Малой Азии. Одним словом, когда на территории Малой Азии жили хатты, на противоположной территории Кавказа жили родственные им абхазо-адыги. Таким образом, хатты являются лишь еще одной группой наряду с другими абхазо-адыгскими группами. Почему сложилось о хаттах представление как о более древних народах. Ответ прост: они наиболее ранние в истории письменной фиксации. Представьте себе, хатты фиксируются как минимум в письменных традициях уже в III - II тыс до н. э., а об этнической картине Кавказского Причерноморья мы узнаем только в период раннеантичной письменной традиции. Будь исторические обстоятельства иными, то наверняка древневосточные источники зафиксировали родственные хаттам абхазо-адыгские группы и на территории Кавказского Причерноморья. Кстати, подобный самый ранний случай фиксации древневосточными источниками этнической номенклатуры кавказского Причерноморья мы можем считать анналы ассирийского царя Тиглатпаласара I, в которых зафиксирован этноним «абэшла». Абэшла – это апсилы, несомненно, жившие на Кавказском Причерноморье, которые принимали участие в ближневосточных военных кампаниях далеко на юге.

Теперь что касается концепции, изложенной в моем докладе. Суть ее такова. Я придерживаюсь идеи так называемого «глубокого автохтонизма». Данные ряда смежных наук дают право утверждать, что в процессе этногенетической эволюции древнего населения в схожих природных условиях единой экологической зоны шли единые адаптационные сценарии. Они совпадают с древней зоной Восточнопричерноморской естественно-исторической области, со схожими ландшафтными и природно-климатическими условиями, которые в свою очередь совпадают с Колхидской природной провинцией. Нельзя забывать, что здесь существовал и древний очаг – так называемый Колхидский рефугиум, то есть зона, где несмотря на драматические климатические процессы сохранялись относительно стабильно на протяжении тысячелетий единые природные комплексы. К этим же рефугиумам, как к древним изолированным областям, и приурочены наиболее древние языки и народы, которые сохранили и законсервировали реликтовыми вкраплениями древнюю языковую и этническую картину, какой она была в периоды конца каменного века и начала эпохи палеометалла. Такими народами и языками являются представители абхазо-адыгской этногенетической общности, а лучше сказать, западнокавказской восточнопричерноморской общности. Эта древняя общность включала в себя еще большее количество представителей и ветвей, которые не сохранились и были стерты историей, например, хатты и древние каски. А современные абхазо-адыгские народы представляют лишь небольшой осколок этой некогда обширной общности.

Такой взгляд находит подтверждение и в работах палеогеографов, которые также утверждают, что, очевидно, именно к древним природным рефугиумам приурочены наиболее архаичные этногенетические изоляты.

А мы знаем, что такое Абхазия. Это знаменитый черноморский колхидский рефугиум. В этой же природной среде и формировались древние предки абхазо-адыгских народов...

Подготовила Лана ТАРКИЛ(в авторской редакции)

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: обществоАвтор: Подготовила Лана ТАРКИЛ(в авторской редакции)