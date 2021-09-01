ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Письмо в редакцию

25 августа 2021 года лидеры республиканской политической партии «ФНЕА» Аршба Д. Д. и Барциц А. Ч. были вызваны в здание СГБ, где им пытались объяснить, что в нашей стране иметь свое мнение, отличающееся от мнения президента, опасно.

Поводом стали слова из заявления политической партии: «Шесть лет Бжания накалял политическую обстановку в стране, постоянно организовывая митинги. И как оказалось, все это ради проведения политики по распродаже стратегических объектов государства».

Именно так мы расцениваем слова президента на расширенном заседании с участием премьер-министра, где были даны поручения до октября текущего года разработать проект документов по передаче энергообъектов инвесторам.

Хотим обратиться к президенту и заявить, что полностью поддерживаем заявление РПП «ФНЕА» и разделяем их опасения относительно судьбы стратегических объектов нашей Родины. В очередной раз призываем остановиться и сойти с пути, в конце которого нас всех не ждет ничего хорошего.

Вместо того, чтобы заниматься бессмысленным запугиванием политических оппонентов, следует заняться реформированием государства, решением важнейших экономических и социальных проблем, так как времени остается катастрофически мало.

РОО «АРУАА», РПП «Апсны», РОО «АНД»

29.08.2021

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: политикаАвтор: РОО «АРУАА», РПП «Апсны», РОО «АНД»