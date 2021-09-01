ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР

В г. Крымске заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии В. Н. Мироненко и атаман Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска И. В. Безуглый.

Учитывая взаимные интересы, стороны договорились:

– осуществлять поиск потомков казаков в РА и ККВ;

– укреплять традиционные связи соотечественников с исторической Родиной – Россией;

– совместно поддерживать и реконструировать памятники и захоронения казаков;

– восстанавливать церковно- казачьи традиции;

– оказывать содействие РПЦ за рубежом;

– сохранять обычаи и традиции казаков;

– проводить семинары, конференции по культурно-исторической казачьей тематике;

– разрабатывать и реализовывать бизнес-проекты, консультации.

Договор подписан на основании действующих уставов, руководствуясь ответственностью за будущее казачества.

В рамках встречи в присутствии казаков Таманского казачьего отдела атаман ЧКВА, полковник Мироненко В. Н. наградил медалью «За миротворческую операцию в Абхазии 1994 - 2008 гг.» заместителя атамана по государственной службе Таманского казачьего отдела, есаула Кобылинского О. А.

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии