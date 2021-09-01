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ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР
В г. Крымске заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии В. Н. Мироненко и атаман Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска И. В. Безуглый.
Учитывая взаимные интересы, стороны договорились:
– осуществлять поиск потомков казаков в РА и ККВ;
– укреплять традиционные связи соотечественников с исторической Родиной – Россией;
– совместно поддерживать и реконструировать памятники и захоронения казаков;
– восстанавливать церковно- казачьи традиции;
– оказывать содействие РПЦ за рубежом;
– сохранять обычаи и традиции казаков;
– проводить семинары, конференции по культурно-исторической казачьей тематике;
– разрабатывать и реализовывать бизнес-проекты, консультации.
Договор подписан на основании действующих уставов, руководствуясь ответственностью за будущее казачества.
В рамках встречи в присутствии казаков Таманского казачьего отдела атаман ЧКВА, полковник Мироненко В. Н. наградил медалью «За миротворческую операцию в Абхазии 1994 - 2008 гг.» заместителя атамана по государственной службе Таманского казачьего отдела, есаула Кобылинского О. А.
Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии
Номер: 76
Выпуск: 4080
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии