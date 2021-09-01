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Буквально на днях вышла в свет в г. Краснодаре очередная, по счёту 49-я книга известного журналиста, публициста, военного корреспондента ЕКАТЕРИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ БЕБИА. Этот, по выражению Якуба Лакоба, «без преувеличения титанический труд явился результатом не только неимоверной работоспособности, но и в самом лучшем смысле одержимости настоящей патриотки Екатерины Георгиевны. Во всём чувствуется абхазская душа и сердце автора. Под стать содержательной стороне высокий полиграфический уровень и великолепный дизайн издания». В ближайшее время предстоит презентация этой уникальной, капитальной книги. Предисловие к ней написано лидером старейшей в стране политической партии Якубом Лакоба, которое редакция предлагает нашему читателю вместе с текстом трогательной дарственной надписи автора книги автору предисловия.

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Уважаемый Якуб Васильевич Лакоба! Вы первый, кто наделил мою книгу крыльями, постоянно вдохновлял меня и на протяжении всего длительного рабочего процесса пристально следил, сопереживал и давал ценнейшие советы. Вы – автор предисловия и первый читатель.

Спасибо!

Вы стали для меня родным и близким человеком! Всегда буду рядом, как сестра! Анцъа дышъхыла8шааит! Автор книги Екатерина Бебиа. 15.07. 2021 г. г.Сухум

НЕ БЫТЬ УСПОКОЕННЫМ

В творчестве Екатерины Бебиа немало важных тем. И тема репрессий одна из них. Екатерина взялась за нее в числе первых из советских журналистов в 80-х годах прошлого века. Ее еженедельные радиопередачи «Без вины виноватые» слушатели ждали, затаив дыхание: вот, наконец, много лет стыдливо замалчиваемая правда! Стыдливо – потому что тысячи людей, зная эту правду, вынуждены были молчать – во имя спасения себя и близких. Это потом будет шквал газетных публикаций, будут «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, «Белые одежды» Владимира Дудинцева, сенсационные публикации журнала «Огонек»… А у нас в Абхазии, как глоток свежего воздуха, это были радиопередачи молодой журналистки Екатерины Бебиа. С тех пор прошло почти сорок лет. И хотя, кажется, сколько уже высказано за эти десятилетия, но тема не утратила остроты. И временами она даже представляется еще более актуальной, особенно на фоне заявлений отдельных экспертов, владеющих абхазским телеэфиром, мол, «об истинных причинах особой специфики репрессий в Абхазии и их особой жестокости мы теперь не узнаем никогда». И хотя эти причины лежат на поверхности, они упорно и, я бы даже сказал, цинично замалчиваются. Книга Екатерины Бебиа, названная так же, как уводящие нас в прошлое радиопередачи, содержит многочисленные материалы и факты, подтверждающие неразрывную логическую связь всей нашей драматичной истории с событиями, предшествовавшими массовым репрессиям 30-х, и последующими за ними всплесками грузинского нацизма в Абхазии в его отвратительном человеконенавистническом стремлении уничтожить нас, абхазов, как народ. Разве не очевидна идейная связь между экзекуциями в абхазских селах меньшевистского генерала Мазниашвили в 1918 году (об этом ярко, с болью писала в свое время Клара Цеткин), особой жестокостью массовых репрессий в Абхазии в 30-е годы XX века, недавней Отечественной войной народа Абхазии (1992-1993 гг.) и тем, что и сегодня с подачи Грузии, все еще сохраняющей нацистские устремления, происходит вокруг Абхазии? Почерк один, динамический стереотип никто не отменял, и это видно всем, кто способен видеть, кто не слеп. Динамический стереотип чрезмерно затянувшейся и так до конца и не разоблаченной идеологии и практики грузинского нацизма скрыть невозможно. Да, прежде всего я имею в виду замалчиваемый Западом вопрос существования грузинской нацистской доктрины – своего рода грузинской версии «Майн Кампф». Я уже писал об этом более тридцати лет назад, но ни сама опекаемая и ублажаемая Западом, а до того сталинским и по инерции немалое время постсталинским СССР, Грузия с присущими ей вечными капризами, ни устремления её политиков – ничего не изменилось. В то время как Германия давно и бесповоротно отказалась от нацистской идеологии, в Грузии нацистская природа жива, и о глубоких ее корнях и последовательном развитии свидетельствуют высказывания программного, концептуального характера. В разное время об этом высказывались Георгий Церетели, Гедеван Гомартели, Эгнатэ Ингoрoква-Ниношвили (приходился дядей Павле Ингoрoква), Иосиф Сталин, Лаврентий Берия, сам Павле Ингoрoква, Звиад Гамсахурдия, Эдуард Шеварднадзе, католикос Грузии Илия II, Георгий Каркарашвили и многие другие «столпы» грузинской политической мысли, отцы грузинской нации. В течение последних полутора столетий рука об руку со слагаемыми этой доктрины идет и чудовищная практика. А цель одна – ослабить, подорвать, растворить, уничтожить генофонд абхазского народа. Так что ещё неизвестно, кто у кого учился, намного раньше возникший грузинский нацизм у германского или наоборот. Другое дело, что если германский образец нацистской идеологии сосредоточен в одном литературном источнике «Майн Кампф», то его полуторавекового возраста грузинская версия, аналог, собрат (впрямь как «вечно развивающееся учение») рассредоточена по разным источникам (и хронологически, и по именам авторов). И это подобно тому, как континентальная система права по форме отличается от английской системы общего права the system of common Law. Но это тема отдельного разговора. Екатерина Георгиевна Бебиа – великая труженица, подвижница, самоотверженная, смелая, из числа самых бесстрашных военных тележурналистов. Она и во время смертельной схватки абхазских воинов и добровольцев с грузинским нацистским агрессором – в перерывах между боями, на передовой, снимала, записывала и передавала по Абхазскому телевидению и радио многие десятки, а, возможно, и более сотни важных репортажей. И каждый такой материал поднимал дух наших воинов. Сегодня мне доверено представить очередную – сорок девятую по счету – работу Екатерины. Это серьезное и непростое исследование. Работу над ним автор начала сорок лет назад, и уже тогда она поняла, что нельзя полностью доверять данным тогдашних спецaрхивов. Екатерина опрашивала свидетелей, осмысливала и анализировала полученные сведения, порой противоречивые и очень скудные. Проведена, без преувеличения, титаническая работа. Автор обнаружила, что следователи сталинско-бериевской дьявольской машины (НКВД, «тройки» и т. д.), зачастую не удосуживались даже уточнять даты рождения подследственных (дату рождения подавляющего большинства проставляли, как под копирку, 1 января), настолько иезуитским и стремительным был конвейер людской мясорубки большого террора фашиствующего грузинского нацизма, принявшего в Абхазии невообразимые по жестокости формы. Екатерина Георгиевна работала с материалом по каждому репрессированному максимально глубоко, Меня лично поразил пример исследования в отношении Лакоба Темраза Саатовича. По данным, представленным сталинской кликой (А. Вышинский, В. Ульрих), под председательством последнего Военная коллегия Верховного суда СССР в течение часа вынесла смертный приговор четырем абхазским юношам, недавним школьникам, великому светочу мировой науки генетики Н.И.Вавилову. По материалам судебной (а точнее, внесудебной) документации, по решению «тройки» – наиподлейшего элемента, по сути, рабовладельческой «юстиции», Лакоба Темраз Саатович был расстрелян. Однако Екатерина во время одного из интервью обнаружила, что Темраз Лакоба расстрелян не был. По свидетельству чудом выжившего в сталинских лагерях Владимира (Чинчора) Пилия, Темраз Лакоба умер мучительной смертью в лагере в Сибири. Екатерина Бебиа многократно проверяет все обстоятельства дела и с уверенностью и полным обоснованием отдает предпочтение собственной – неожиданно обнаруженной – версии. Книга Екатерины Бебиа позволяет проследить множество трагических семейных линий: так, Владимир Пилия, человек авторитетный, приходится сыном известному абхазскому оратору, сказителю и мудрецу Бырдыгу Пилия (с мнением которого считался сам Нестор Аполлонович Лакоба), также подвергнутому репрессиям и расстрелянному в возрасте 100 лет. Екатерина Бебиа – одна из немногих в современной Абхазии, кто чувствует и понимает, что тема репрессий в Абхазии не исчерпала себя. По сути, это ещё целина, неосвоенная территория и не только для историков, писателей и кинематографистов, но и широкого круга читателей, среди которых и представители семей репрессированных, и наши граждане, и зарубежные гости Абхазии, для которых история нашего государства представляет определенный интерес. Книга Е. Г. Бебиа, которую мы держим в руках, и колоссальная работа, которая стоит за изданием, настойчиво убеждают, что нам предстоит еще много узнать о своей истории – и пусть трагического, болезненного, но узнать правду о судьбах нашего народа. Не быть успокоенным, искать, дерзать – вот ключ к разгадкам нашего прошлого. А неразгаданного еще немало в нашей истории. И пока неравнодушные сердца полны желания искать, исследовать и рассказывать о найденном миру, у нас есть шанс не допустить повторения страшных исторических уроков – ни в одном из уголков Земли.

Якуб ЛАКОБА, общественный деятель, учёный, правозащитник

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: обществоАвтор: Якуб ЛАКОБА, общественный деятель, учёный, правозащитник