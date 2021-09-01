ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА ПРИРОДЫ АБХАЗИИ

Лето-2021

С начала года по 20 августа по данным Министерства туризма Рицинский реликтовый национальный парк посетили 501 132 человека, а Новоафонскую пещеру – 309 886 человек. Объем оказанных платных услуг РРНП составил более 167,8 млн рублей, пещеры –154,6 млн рублей.

За этот же период 2019 года Рицинский парк посетили 281 558 человек, было заработано чуть более 91 млн рублей, в 2020 г. – 108 342 человека и заработок составил 36 млн рублей.

Комплекс Новоафонской пещеры с начала 2019 года по август посетили 190 142 человека, объект заработал 94,6 млн рублей, а за тот же период 2020 года пещеру посетили 44 503 человека, а объем платных услуг составил более 22 млн рублей.

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс