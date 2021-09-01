РЕЗУЛЬТАТЫ СТИХИИ

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После урагана и наводнения от жителей Гудаутского района поступило более 300 заявлений о компенсациях, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы Администрации района Вианор Тания.

Как уточнил Тания, от наводнения пострадали 248 человек, еще более 50 крыш снесло ураганом и два дома сгорели от удара молнии.

«Наводнение нанесло очень большой ущерб. К нам с заявлениями о компенсации обратилось 248 человек. Вода испортила практически все, что стояло на первых этажах. Составили все документы, акты, описи и отправили в Кабинет Министров. Эти заявления будут рассматриваться комиссией по чрезвычайным ситуациям», – уточнил он.

Ураган обрушился на несколько районов Абхазии 4 июля. В результате стихийного бедствия пострадало более 50 крыш жилых домов в Гудаутском районе, от удара молний дотла сгорели два дома в селах Агараки и Блабырхуа.

По словам Тания, при ударе молнией по домам жертв не было. Руководство районной Администрации оказало первичную помощь пострадавшим семьям в размере 150 тысяч рублей и 50 тысяч рублей выделила дирекция Рицинского реликтового национального парка.

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия