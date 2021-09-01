В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА

Кавказ

В Абхазию прибыла делегация из Чеченской Республики во главе с министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Гостей принял Президент РА Аслан Бжания.

Во встрече участвовал министр здравоохранения РА Эдуард Бутба.

Аслан Бжания приветствовал гостей и поблагодарил руководство и народ Чеченской Республики за многолетнюю поддержку Абхазии, в том числе и в борьбе с пандемией. «Есть беда, а в беде мы всегда друг друга поддерживаем. Мы, конечно, эту пандемию преодолеем, и я уверен, что впереди будут светлые, добрые события», – сказал Бжания. Он отметил, что ждет в гости главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

От его имени Ахмед Дудаев передал слова приветствия и поздравления всему абхазскому народу с Днем международного признания независимости Абхазии. «Мы в Чеченской Республике любим и уважаем абхазский народ с его богатой древней историей и культурой. Мы дорожим нашими братскими отношениями. Знаем, с какими проблемами на разных этапах истории пришлось столкнуться абхазскому народу на пути к своей независимости», – сказал Дудаев. Он также выразил надежду на дальнейшие еще более тесные, конструктивные и дружеские отношения между Чечней и Абхазией.

Как сообщалось ранее, в результате переговоров Аслана Бжания с депутатом Государственной Думы РФ Адамом Делимхановым Абхазия получит в дар еще две машины скорой помощи.

Аслан Бжания предложил обсудить возможности организации приезда чеченских детей на летний отдых в Абхазию, что будет способствовать знакомству и дружбе между молодыми поколениями Абхазии и Чечни. «Надо нам продумать, как уже на следующий год это организовать. Пусть наши дети общаются и дружат, потому что в единстве и братстве наша сила», – сказал Бжания.

В завершение встречи участники обменялись памятными подарками.

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс