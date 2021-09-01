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Первый заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия рассказала Апсныпресс о начале учебного процесса и рекомендуемых министерством мерах защиты от коронавирусной инфекции.

По словам Кварчелия, министерство не рекомендует проводить общешкольные торжественные линейки. Исключение может быть сделано для первоклассников.

«По предписанию СЭС, необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и по возможности провести торжественные линейки только для первоклассников. В министерство поступают письма, в которых речь идет о том, что 1 сентября – это радостное событие, и на торжественных линейках должны присутствовать и старшеклассники, а главное – выпускники. Мы всем отвечаем, что это рискованно. Несмотря на то что линейка проводится на свежем воздухе, она все равно предполагает скопление большого количества людей, поэтому мы не рекомендуем их проводить. Если в среднем школа принимает в первый класс до 50 детей, то и родителей на линейке будет не меньше. Это уже большое число людей, которое оказывается в зоне риска. Каждый должен понимать, что он несет ответственность не только за себя, но и за тех, с которыми он контактирует. Нужно минимизировать все эти риски. Если мы хотим, чтобы учебный процесс был полноценным, то должны соблюдать все нормы. Это очень важный момент», – сказала замминистра.

Как сообщила Ада Кварчелия, по всей республике 155 школ, включая две частные, откроют свои двери 1 сентября.

«Все школы начнут работу с 1 сентября. В этом году у нас более двух тысяч первоклассников. До 15 сентября будут обновляться списки и приниматься заявления. У нас 113 сельских школ. Как вы знаете, они малокомплектные, с малым контингентом учеников. Среди городских школ 32 – многокомплектные, где более 700 учащихся. Самая большая проблема – именно в тех школах, где много учащихся, потому что там тяжелее соблюдать все предписанные нормы. Вся ответственность за учебный процесс и соблюдение санитарных норм лежит на руководителей управлений и отделов образования и школ, которые ответственны и за организацию линеек. Не меньшая ответственность ложится и на родителей учащихся. Мы все рады школьному процессу и относимся к этому вопросу очень серьезно. Нам приходится пересматривать программы, где-то сокращать, что-то убирать, это дополнительная нагрузка для преподавателей», – проинформировала она.

Первого сентября в школы придут 28 тысяч учеников и 4 тысячи учителей.

Ада Кварчелия подчеркнула, что министерство будет контролировать ход учебного процесса и оперативно реагировать на изменения.

«Если в классе будет выявлен заболевший, то класс полностью будет закрыт. Прогнозировать что-либо очень сложно, мы надеемся на сознательность наших людей», – подытожила она.

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс