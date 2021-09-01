ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю его дня рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

Глава государства пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности на благо белорусского народа.

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс