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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 01.09.2021

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю его дня рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

Глава государства пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности на благо белорусского народа.


Номер:  76
Выпуск:  4080
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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