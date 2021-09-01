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01.09.2021
Номер: 76
Выпуск: 4080
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю его дня рождения.
Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.
Глава государства пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности на благо белорусского народа.
Номер: 76
Выпуск: 4080
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс