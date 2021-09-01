ДОРОГОЙ И ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

День знаний

Президент РА Аслан Бжания поздравил педагогов, студентов, школьников и их родителей с началом нового учебного года.

«Поздравляю с началом нового учебного года!

День знаний – особенно дорогой и волнительный для каждого из нас праздник. Он остается с нами на всю жизнь в воспоминаниях о школьных годах, он пронизан благодарностью к нашим учителям за приобретенные знания.

1 сентября – особенный день для тех, кто впервые переступает порог школы. Сегодня они приходят на свой первый урок, знакомятся с учителями, встречают новых друзей.

В этот праздничный день хочу выразить слова благодарности нашим дорогим учителям. Нынешнее время возлагает на вас особую ответственность. По-прежнему остается угроза распространения коронавирусной инфекции. Прошу вас проявлять осторожность, выполнять все рекомендации врачей.

С Днем знаний я поздравляю студентов вузов, учащихся средне-специальных учебных заведений. Дорогие друзья, будущее нашего молодого государства в ваших руках! От того, насколько вы ответственно отнесетесь к учебе, освоению нужных нашей стране профессий, без преувеличения будет зависеть наш завтрашний день.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и личного счастья!

С уважением, Аслан БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия»

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия