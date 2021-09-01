ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

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Президент РА Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с государственным праздником – Днем международного признания независимости Республики Абхазия.

В поздравлении говорится: «Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем международного признания независимости Республики Абхазия! Несмотря на то что этот праздник появился в нашей новейшей истории совсем недавно, он объединил в себе все потери и достижения нашего народа на пути к независимости.

Признание Россией государственного суверенитета Абхазии без преувеличения стало одним из важнейших событий в истории нашего государства, актом торжества справедливости. Наша страна обрела мир, безопасность и возможности для развития. Более того, наш союзник – Россия, с которой мы шли вместе многие века и которой мы всегда останемся благодарны.

В этот праздничный день хочу пожелать стабильности, мира, процветания России, потому что чем сильнее Россия, тем спокойнее и безопаснее становится в мире. Мы также чтим память наших героев, отдавших свои жизни за свободу Отечества, всех граждан и друзей Абхазии, которые своими усилиями, по крупицам приближали нас к этому дню, наших лидеров Владислава Ардзинба, который привел наш народ к Победе в Отечественной войне, и Сергея Багапша, с чьим именем неразрывно связано международное признание.

Дорогие соотечественники, желаю всем мира, благополучия и процветания!»

Номер: 76Выпуск: 4080Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс