КРИСТИНА ОЗГАН: НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ НА РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ОКАЗЫВАТЬ НЕ МОЖЕТ, РЕСПУБЛИКА ЗАВИСИТ ОТ СИТУАЦИИ НА РОССИЙСКОМ ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ

Топливо

Ситуацию с топливом в Абхазии обсудили в Министерстве экономики РА. Проблемы с поставками топлива связаны с загруженностью Северо-Кавказской железной дороги в летний сезон, сказала на совещании с представителями топливных компаний «Абхазтоп», «Азид» и «Роснефть» вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

По ее словам, задержки с поставками связаны с приоритетностью пропуска пассажирских поездов на железной дороге. «Летом в южном направлении Северо-Кавказской железной дороги значительно увеличивается количество поездов. Поскольку у железной дороги в приоритете пассажирские составы, с 23 августа скопление вагонов с нефтепродуктами на разных станциях СКЖД составило порядка 140», – уточнила Озган.

В связи с обозначившимся дефицитом бензина в Абхазии Минэкономики РА обратилось в РЖД и Минтранс РФ с просьбой оказать помощь и в обеспечении поставок. С 23 августа по 6 сентября в республику было ввезено 134 вагона с нефтепродуктами в общем количестве свыше 7 тысяч тонн. Еще 136 вагонов находятся на разных станциях РЖД, и они доставят еще порядка 8 тысяч тонн топлива. По словам К. Озган, серьезного дефицита топлива в стране не ожидается.

Директор Абхазской железной дороги Арсоу Читанава отметил, что если в ближайшее время удастся доставить хотя бы 30-40 вагонов топлива, то дефицита не возникнет. Еще одним фактором, усугубившим ситуацию с поставками бензина, министр экономики назвала остановку в августе ряда российских заводов, производящих топливо, для проведения профилактического ремонта. В сентябре они должны заработать в обычном режиме, что также облегчит ситуацию и, возможно, повлияет на снижение стоимости топлива. Рекордный за послевоенные годы курортный сезон также сказался на ситуации с топливом и возникновении его дефицита и ажиотажного спроса. По сравнению с 2019 годом потребление топлива в стране выросло в два раза.

Говоря о росте цен на бензин, Озган отметила, что с ноября прошлого года стала складываться сложная ситуация, и за это время цена увеличивалась трижды. Она подчеркнула, что никакого влияния на рост цен правительство Абхазии оказывать не может, республика полностью зависит от ситуации на российском топливном рынке.

Номер: 77Выпуск: 4081Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс