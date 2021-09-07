С ПРАЗДНИКОМ!

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил еврейскую общину Абхазии с Днем сотворения человека.

В поздравительном адресе, в частности, отмечается: «От всей души поздравляю еврейскую общину Абхазии с праздником Рош ха-Шана, Днём сотворения человека. В наступающем году примите мои тёплые пожелания крепкого здоровья, благополучия и милосердия Всевышнего».

Рош ха-Шана (на иврите – «голова года») – еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца (сентябрь или октябрь).

Номер: 77Выпуск: 4081Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс