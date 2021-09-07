ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Состоялась встреча Президента Аслана Бжания с представителями руководителей различных оппозиционных партий и движений, сообщает пресс-служба главы государства. Участники встречи обсудили общественно-политическую ситуацию в стране. Представители оппозиции предложили руководству страны рассмотреть ряд инициатив. Встреча прошла в конструктивной форме. Инициаторами встречи выступили представители оппозиции.

Номер: 77Выпуск: 4081Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс