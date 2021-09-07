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ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 07.09.2021

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Состоялась встреча Президента Аслана Бжания с представителями руководителей различных оппозиционных партий и движений, сообщает пресс-служба главы государства. Участники встречи обсудили общественно-политическую ситуацию в стране. Представители оппозиции предложили руководству страны рассмотреть ряд инициатив. Встреча прошла в конструктивной форме. Инициаторами встречи выступили представители оппозиции.


Номер:  77
Выпуск:  4081
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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