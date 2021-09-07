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07.09.2021
Номер: 77
Выпуск: 4081
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Состоялась встреча Президента Аслана Бжания с представителями руководителей различных оппозиционных партий и движений, сообщает пресс-служба главы государства. Участники встречи обсудили общественно-политическую ситуацию в стране. Представители оппозиции предложили руководству страны рассмотреть ряд инициатив. Встреча прошла в конструктивной форме. Инициаторами встречи выступили представители оппозиции.
Номер: 77
Выпуск: 4081
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс