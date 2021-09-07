ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с Днем республики:

«Уважаемый Рамзан Ахматович! От имени народа, руководства Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с Днем Чеченской Республики – Днем гражданского согласия и единения. Этот праздник неразрывно связан с именем духовного лидера чеченского народа, Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, учредившего его своим указом в 2002 году.

Праздник стал символом надежды на возрождение республики, объединения всех ее жителей ради достижения общей цели – взаимоуважения, сплочённости, единства. Вопреки всем испытаниям Чечня сегодня меняется на глазах, динамично развивается, растит достойное поколение, сохранив традиции, уверенно смотрит в будущее.

С тёплыми пожеланиями мира и благополучия всем жителям Чечни,

Президент Республики Абхазия Аслан БЖАНИЯ»

Номер: 77Выпуск: 4081Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс