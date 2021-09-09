СТИЛЬ ОСЕНИ

Модный портал Who What Wear перечислил четыре главных цвета осени 2021 года.

Редакторы модного портала Who What Wear назвали самые модные цвета осени 2021 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты обратили внимание, что на многочисленных показах коллекций осень-зима 2021 года и в ассортименте популярных брендов одежды доминировали четыре цвета сезона. Среди них, например, перечислен кобальтовый синий, который пришел на смену пудрово-голубому оттенку.

В список также вошел зеленый цвет. «В 2021 году он будет представлен в более мягких оттенках и на тканях премиум-класса, примерами которых являются лен и атлас», – отмечается в материале.

По словам модных редакторов, с приближением осени блогеры и другие влиятельные личности в Instagram начали часто публиковать фото в полностью черных нарядах. Несмотря на то что данный цвет относится к числу базовых, специалисты сочли его одним из самых востребованных в грядущем сезоне.

Наконец, эксперты выделили одежду и аксессуары в оранжево-коричневом оттенке. «Это один из тех оттенков, который на удивление нравится всем. К тому же он наверняка будет выглядеть хорошо как осенью, так и зимой», – подчеркнули они.

В августе редакторы портала Who What Wear назвали самую модную обувь осени и зимы 2021 года. Например, в подборку включили сапоги-казаки в ковбойском стиле, которые хорошо сочетаются как с джинсами, так и с летними платьями. Помимо этого, трендовыми остались классические ботинки-челси.

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: обществоАвтор: Из интернета