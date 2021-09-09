СПОРТ

Даниил Харчилава стал серебряным призером XXIV Международного турнира по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет на приз заслуженного мастера спорта России Андрея Шумилина. Соревнования прошли в городе Калининграде.

В турнире приняли участие более 150 борцов из 35 регионов России.

Даниил Харчилава выступал в весовой категории до 65 кг и представлял Калининградскую область.

«В этом весе выступали чемпионы мира и Европы. Даниил провел четыре встречи, уступил лишь в финальной схватке – отметил Размик Алабян. – Сейчас Даниил будет готовиться к первенству России среди юниоров до 23 лет, которое пройдет в Москве и является отборочным на первенство Европы и мира».

Даниил Харчилава тренируется и учится в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых. Является воспитанником тренера Размика Алабяна.

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: спортАвтор: Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум