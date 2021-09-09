ОЧАГ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В АБХАЗИИ

Дата: к 115-летию сухумской армянской средней школы

Первые армянские школы на территории Абхазии, по архивным источникам, открылись в 70-х годах 19 века в сельской местности.

С 1879-го по 1906 год в Абхазии было 15 армянских школ, все начальные. Параллельно с развитием общественной жизни создаются условия для открытия и сухумской городской школы. Видные деятели армянской общины Овсеп Карапетович Айвазов, Тер Аветис Тер-Мкртчян, Аршак Гулянц и другие в 1904 году обращаются в Сухумскую городскую думу с просьбой о выделении земельного участка под строительство школы и церкви.

Такое решение Сухумская городская дума приняла 16 мая 1906 года и сообщила об этом председателю армянской общины города Ваграму Цатуряну. Участок был выделен по улице Фабричной (ныне улица Воронова, 3). «Обсудив ходатайства армян, Дума единогласно постановила отвести им для просимой цели бесплатно участок городской земли для постройки церкви и школы при ней армянскому обществу против склада Месаксуди» (ЦГАА, ф.4, д. 969, лл2, с.11). В удовлетворении прошения армянской общины большую роль сыграл авторитет Тер Аветиса Тер-Мкртчяна – выпускника Эчмиадзинской духовной семинарии, священника с передовыми взглядами.

Армянская общественность ещё задолго до окончания строительства школьного здания принимает решение начать учебные занятия уже первого сентября 1906 года в частном доме Сичинава по Торговой улице (впоследствии – Фрунзе, ныне – Аидгылара).

Двери нового образовательного очага открыли попечители школы и благотворители Ованес Кодабашян и Арутюн Тертерян (ЦГАА, ф.4, д. 969, лл2, с.11).

В первом учебном году в школу поступили 33 учащихся (преподаватели: Арутюн Тер-Арутюнян и Манушак Галалян). Уже в следующем 1907-1908 учебном году в школе функционировали три класса с 49 учащимися (преподаватели: Ераняк Сагателян, Смбат Смбатян и Енок Тер-Енокян). Особенно большой любовью среди коллег, родителей и учащихся пользовалась Анна Овсепян.

В 1909 году при школе открывается подготовительный класс «Цахканоц», а Заруи Татикян делает первые шаги по организации армянского детского садика.

В 1909-1912 гг. занятия проводятся в доме №24 по улице Лорис-Меликова (ныне улица Лакоба), а с 1912 года – по улице Германской, 34 (ныне улица Ардзинба).

В 1912-1913 гг. старшими учителями школы были Степан Гаспарян и Анна Овсепян, прибывшая в Абхазию из Крыма в 1900 г. и обосновавшаяся в горном селе Цебельде, где преподавала в школе имени Хримяна Айрика.

В 1913 году армянская общественность города построила каменное здание для школы. И по мнению Аршавира Джидаряна, годом основания сухумской армянской школы следует считать 1913 год, когда школа уже имела специальное помещение. Но мы полагаем, что годом основания школы следует считать 1906 год, когда началось обучение, хотя и не было отдельного здания.

В 1913-14 учебном году в школе обучались 80 детей. И несмотря на то что первые годы функционирования школы совпали с тяжёлыми годами Первой мировой войны, в 1918 году состоялся её первый выпуск. До установления советской власти в школе работали: Арменак Кетикян, Екатерина Атарбекова (сестра известного большевика Геворга Атарбекова), Эдвард Аматуни, погибший в борьбе с Деникиным под Туапсе, Грач Казазян. Отметим, что в годы Геноцида армянского народа школа приютила многих детей, спасшихся от турецкого ятагана.

В 1917 году по инициативе секретаря попечительского совета школы Хачатура Айрапетовича Авдалбекяна армянская общественность Абхазии отметила 10-летний юбилей школы. Через год, в 1918 г., школа становится 5-летней.

В 1920 году по соседству со школой была построена церковь на пожертвования крестьян-табаководов. В 1925 году приезжал сюда католикос всех армян Вазген Чорекчян. В 1932 и 1934 гг. школу посещал выдающийся армянский поэт Егише Чаренц, он присутствовал на уроках литературы. Стоит добавить, что в школе преподавал его друг детства Вачаган Никогосян, который впоследствии становится первым проректором Сухумского педагогического института.

Сразу же после установления советской власти в Абхазии школа становится государственной и преобразовывается в семилетку. Работают здесь приглашённые из Тифлиса и Еревана неутомимые деятели армянской культуры: впоследствии известный писатель Матевос Дарбинян, профессор Ваган Рштуни, известный переводчик Арутюн Арутюнян, литератор Аршалуйс Овнанян, доцент Евгений Авдалбекян, Сандухт Бароян, Амаяк Сапирджян, Григор и Анна Овсепяны, кандидат медицинских наук Вагаршак Агекян, известный учёный Хачатур Авдалбекян (основатель сухумской армянской типографии, издатель газеты «Луйс», председатель армянского национального совета), Багдасар Аствацатурян, Арменак Парсаданян (основатель первого школьного хора), Анаит Саркисян, Аршак Тер-Ованесян, известный писатель и общественный деятель, соратник Ованеса Туманяна Арамаис (Мисак Тер-Даниелян), ставший жертвой сталинско-бериевского произвола, Ашхен Туманян (жена Анастаса Микояна)...

Надо обязательно отметить и наших местных учителей, которые пользовались большим уважением: Гарегин Акопян, Егия Сунгуртян, Акоп Зейтунян, Мкртыч Евронян, Ваган и Григор Симавоняны, Вардан Сурменелян, Арменак Оксузян, Григор Каракеян, Айк Торосян, Овсеп Кагриманян, Амбарцум Текнеджян, Минас Мазманян и другие.

Следует отметить, что еще в 1906 году по инициативе Симона Франгуляна организуется первый армянский театр в Абхазии. Своё дальнейшее развитие театральная жизнь получает в 1921 году, когда приезжают в Сухум Ови Севумян, а затем Эльза Шагинян и Амаяк Сапирджян. До этого Эльза Шагинян с 14-летнего возраста выступала в театральной труппе в Пятигорске.

В 1926 году школа становится 9-леткой с педагогической направленностью, и до 1930 года из её стен вышли 50 выпускников. В том же году было закончено строительство двухэтажного здания школы, ставшей уже 10-леткой, при которой открываются интернат на 120 мест и, по инициативе министра образования Абхазии Андрея Максимовича Чочуа, педагогический техникум с двумя отделениями: дошкольным и школьным.

Техникум в течение 32-х лет выпустил более 700 специалистов. Скажем, что школа всегда находилась в центре внимания А.М.Чочуа.

В строительстве школьного здания большую помощь оказали армянские табаководы, которые выделили в фонд строительства школы 3 тысячи пудов высококачественного табака.

Большую роль в этом общественном деле сыграли: заведующий школой Ованес Хштоян, Гарегин Кримлян, Ованес Минасян, Багдасар Левонян, Ованес Мумджян, Мелкон Тертерян и другие. Следует особо подчеркнуть, что строительство школы находилось под особым контролем председателя Совнаркома Абхазии Н.А.Лакоба.

Отметим, что прекрасно были оборудованы учительская, кабинеты физики, химии, биологии, истории, литературы и языка, географии, педагогики... Функционировали богатейшая библиотека, радиоузел, механическая и слесарная мастерские, теннисная, волейбольная и баскетбольная площадки. Школа была радиофицирована талантливым учеником Овакимом Терзяном. Физическим воспитанием учащихся занимались Марк Рейс и Сурен Акопян, начальную военную подготовку вёл Хорен Малхасян. В 1934 году решением министерства просвещения Абхазии под руководством Баграта Зантариа школа была признана примерной и вступила в соцсоревнование с другой известной школой – Горской абхазской.

Первый выпуск сухумской армянской 10-летней школы состоялся в 1935 году. Неумолимы заслуги педагога, артиста и писателя Аршавира Саркисовича Джидаряна в становлении школы как одного из лучших учебных заведений не только Абхазии, но и Грузии.

В годы Великой Отечественной войны судьба школы и церкви сложилась очень драматично: в сентябре 1942 года вражеская бомба угодила в школу, была разрушена часть здания, уничтожен богатый школьный архив.

Школа временно была переведена в село Боговешту Гульрипшского района. Но в 1943 г. стараниями министра просвещения тех лет Ясона Максимовича Дасания школа вновь была возвращена в Сухум. Однако, уже после окончания Великой Отечественной войны, в 1946 году, по указанию Сталина и Берия она была закрыта, полностью разрушена церковь (во дворе её похоронен глава армянской церкви Сухума Тер-Мкртчян).

В 1953 году, после смерти Сталина, армянская делегация во главе с К.Алтуняном несколько раз ездила в Москву к А.Микояну и И.Тевосяну, чтобы они посодействовали в открытии этих очагов образования и духовности. И в тот же год армянская школа вновь начала функционировать в нынешнем здании Управления образования города Сухума и Государственной миграционной службы.

По решению бюро Абхазского обкома коммунистической партии и личной инициативе первого секретаря М.Бгажба в 1956 г. началось строительство нового здания школы по улице Орджоникидзе (ныне Воронова, 17), которое было сдано в эксплуатацию в 1957 году.

В 1971 году школа расширилась на 24 классные комнаты по инициативе директора Григора Асланяна.

За свою 115-летнюю историю сухумская армянская школа добилась немалых успехов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения на благо народа Абхазии и Абхазского государства. В разные годы школа носила почётное звание образцовой.

Многие её выпускники героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., успешно работали и работают в различных сферах народного хозяйства, науки, культуры, образования, политики... Герой Советского Союза капитан Арутюн Чакрян, полковники Арташес Овсепян и Саркис Казарян, трижды лауреат Государственной премии СССР, доктор технических наук, профессор Сурен Клорикян, доктор медицинских наук Григорий Магакян, доктор философских наук Карапет Бостанджян, доктор технических наук Акоп Аветисян, поэты Андраник Багарян, Жорж Эрукян (кандидат филологических наук, долгие годы руководил школой) и Зарзанд (Саша Мкртчян), выдающийся певец Жан Татлян, прекрасный переводчик Карл Яланузян... И еще много других знаменитостей помнят стены этого легендарного учебного заведения.

Идя навстречу желанию армянской общественности, Совет Министров Абхазской АССР от 28 апреля 1969 года принял решение о присвоении имени Ованеса Туманяна сухумской армянской средней школе №9. 3 июня 1972 года во дворе школы был установлен бюст великого поэта.

Учащиеся школы и педагогический коллектив верны завету гениальной поэтессы Сильвы Капутикян, часто посещавшей армянские школы Абхазии. 13 октября 1965 года она оставила запись в памятной книге школы: «Дорогие дети! С волнением и воодушевлением буду помнить вас – питомцев сухумской армянской школы за то, что с такой теплотой любите родную литературу, родной язык, песни и танцы. Оставайтесь всегда такими, одновременно широко распахните ваши души перед остальным миром, перед разнообразным богатством культур других народов. С надеждой на новые встречи, Сильва Капутикян».

Крупнейший специалист русского языка и автор учебных пособий, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР Семён Бархударов, побывавший в школе 28 января 1967 года, приятно был удивлён знаниями учащихся в области русского языка и литературы: «Я очень рад, что познакомился с сухумской армянской школой. Эта школа является очагом армянской культуры в Абхазии и выполняет большую просветительскую функцию. Как специалист русского языка, я желаю, чтобы учащиеся этой школы владели русским языком как вторым родным».

Такие же тёплые записи в памятной книге школы сделаны маршалом Советского Союза Иваном Баграмяном, главным маршалом бронетанковых войск СССР Амазаспом Бабаджаняном, двукратным чемпионом мира по шахматам Тиграном Петросяном, академиком Суреном Еремяном, крупнейшими советскими писателями Георгием Гулиа, Геворгом Эмином, Суреном Вауни, Вагаршаком Норенцом, Вааном Аматуни, Гусаном Аваси, Беником Сейраняном, Нвард Терьян и другими выдающимися деятелями науки и культуры.

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Великий американский писатель армянского происхождения Уильям Сароян завещал: «Ищи добро везде и, когда обретёшь его, извлекай его из укрытия, и пусть оно будет свободным и безбоязненным... Пробуждай добродетель, в чьём бы сердце она тайно и скорбно ни укрывалась от позора и ужаса мира... Не будь ниже и не будь выше никого из людей... И пока ты живёшь, проживи всю эту чудесную пору – пору своей жизни – так, чтобы ничего не добавить к бедствиям и скорби мира, но улыбайся безмерной радости и тайне бытия».

Так завещали и мои учителя, «перед именем которых смиренно преклоняю колени».

АРТАВАЗД САРЕЦЯН

(Из книги «Однажды в человеке родится Бог»)

P.S. В статье использованы фрагменты из наших бесед с кандидатом филологических наук, многолетним директором средней школы №9 имени Ованеса Туманяна города Сухума Жоржем Суреновичем Эрукяном во время нашей работы над его поэтическими книгами.

На снимках: средняя школа №9 имени Ованеса Туманяна.

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН