ВИВАТ, НАРОД И ЗЕМЛЯ, РОЖДАЮЩИЕ ТАЛАНТЫ!

(Окончание. Начало в № 77)

Гордость

Виват, примадонна Хибла!

Мудрая, добрая, талантливая молодая абхазская певица. Она сделала именно то, что в послевоенные годы было очень нужно ее народу. Она привезла в страну праздник. Праздник, который приоткрыл людские души, соединил их с прекрасным, с музыкой, с пением, освобождал от тягостного напряжения.

Может быть, тогда не все это доконца осознавали, но… После проводимых Хиблой фестивалей, особенно после самых первых, в Абхазии изменилось многое. Люди стали общительнее, многие, вопреки уже устоявшемуся в них под грузом горя равнодушию и безразличию, стали проявлять интерес к окружающему, все чаще стали раздаваться призывы снять траур, снять черное, снять напоминание о трагедии во имя Победы, во имя жизни и всего прекрасного в ней. Хибла тогда сказала: «Я счастлива, что Абхазия стала свободной. Подняла голову, скинула оковы страха и живет независимой жизнью!»

А мне, журналисту, судьба оказала честь рассказывать обо всех XVI фестивалях «Хибла Герзмава приглашает…» и все, что с ними связано, читателям газеты «Республика Абхазия». И я рассказывала, и со всеми подробностями, и о зародившихся традициях, и о сюрпризах, и о планах оперной звезды. С кем только за эти годы не познакомила нас наша Хибла, скольким открыла глаза на прекрасное, во скольких пробудила желание посвятить себя искусству. Близкими абхазскому зрителю стали великолепные солисты ее родного Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, неповторимый ведущий ее концертных программ Святослав Бэлза, потрясающий маэстро Владимир Спиваков и его оркестр, блистательная Елена Образцова, пианист Денис Мацуев, джазмен Даниил Крамер и многие другие, по приглашению автора и организатора фестиваля принимавшие участие в концертах.

Абхазские зрители слушали программы фестивалей в помещениях Абхазского драматического театра, Филармонии, Пицундского храма, на открытых площадках в Пицунде, Сухуме. Без сомнения, запомнилась всем опера «Медея», когда исполнители во главе с Хиблой, все зрители, собравшиеся на «природной сцене» Сухумской набережной, оказались под сильнейшим тропическим ливнем. Насквозь промокшие, но истинно преданные искусству, певцы – коллектив родного театра Хиблы – завершили исполнение оперы на сцене Абхазского драмтеатра уже после двух часов ночи, но туда тоже добрались струи ливня.

– Я благодарна Богу и своему театру. Я рано лишилась родителей, и театр стал для меня и домом, и семьей, – сказала после завершения концертной программы одного из фестивалей в Пицунде Хибла.

Участие в благотворительных акциях, мастер-классы для начинающих певцов и творческих коллективов сопутствуют проведению фестивалей в Абхазии. Хибла постоянно поддерживает пицундскую музыкальную школу, Сухумское музыкальное училище.

С 2014 года фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» (не в ущерб Абхазии) стал проходить и в Москве, и в Вене, Санкт-Морице (Швейцария), в Карнеги-холле в Нью-Йорке. В 2019 году XVII фестиваль состоялся в Москве, в Большом зале консерватории.

Ступеньки роста мастерства, совершенствования таланта приводят народную артистку России и Абхазии Хиблу Герзмава в самые знаменитые оперные театры Вены, Лондона, Рима, Мюнхена, Цюриха, Парижа, Милана, Нью-Йорка. Она поет на сценах Большого театра в Москве и Мариинского в Санкт-Петербурге.

И еще несколько штрихов к ее творческому пути и портрету. Великолепным было участие Хиблы Герзмава в уникальном по своей фантастичности шоу на закрытии Олимпиады в Сочи в 2014 году. Меня потрясла ее смелость, по-другому сказать не могу, когда 12 апреля 2021 года она отправилась на далекий Байконур, чтобы принять участие в торжестве, посвященном 60-летию первого в мире полета человека в Космос – советского космонавта Юрия Гагарина. И это было не просто желание спеть в концерте. Своим неповторимым сопрано, своим сказочным «Маленьким принцем» Хибла Герзмава подтверждала славу российской науки и величие российской культуры. А смелость ее в том, что мало кто из примадонн в канун выступления в великом Большом театре, в великой опере Верди «Дон Карлос», с великим итальянцем Пласидо Доминго рискнул бы уехать так далеко и глубокой ночью петь на открытом космодроме. Хибла сделала это! И в очередной раз оказалась на высоте. Байконур не помешал – блистательным назвали слушатели пение Хиблы Герзмава – мировой оперной звезды – в «Доне Карлосе» на сцене Большого.

Многие из ее оперных партий отмечены премиями. Это и «Золотой Орфей», и «Casta Diva», и «Золотая Маска». Хибла лауреат многих крупнейших международных конкурсов. Ее называют одной из величайших оперных певиц мира.

Овациями всегда сопровождают слушатели в ее исполнении партии Виолетты в «Травиате» Верди, Мюзетты и Мими в «Богеме» Пуччини, Адели в «Летучей мыши» Штрауса, Адины в «Любовном напитке» Доницетти, Луизы в «Обручении в монастыре» Прокофьева, Розины в «Севильском цирюльнике» Россини, Людмилы в «Руслане и Людмиле» Глинки, Царевны-Лебеди в «Сказке о царе Салтане» Римского-Корсакова и многие другие.

Во время зарубежных поездок Хибла старается познакомить своих слушателей с абхазской музыкальной культурой. Душевно и проникновенно исполняет она песни на абхазском языке, и очень часто ее просят повторить эти песни на бис.

Она и очень разносторонний человек, который не боится экспериментировать. Так концертная программа с джазовым трио пианиста Даниила Крамера «Опера. Джаз. Блюз» стала одним из значимых событий в культурной жизни Москвы. Влюбленность Хиблы в джаз продолжается и подвигает ее на новые творческие поиски.

С удовольствием занимается Хибла Леварсовна и преподавательской работой в своей «Альма матер» – на кафедре сольного пения Московской государственной консерватории имени П. И.Чайковского.

…Дневников о героях своих публикаций, несмотря на совет университетского преподавателя, я не вела. Но то, что связано с Хиблой, с ее профессиональным ростом, творческими достижениями, отмечала, собирала, писала, публиковала или откладывала в памяти «на потом». А еще я всегда была уверена, что мне обязательно придется написать и такие слова: «Виват, королева мировой оперной сцены! Виват Хибла Герзмава! Ты – бесценный дар богатейшей земли абхазской, родившей тебя! Ты – душа и сердце воспитавшей тебя русской и мировой культуры – великий кладезь прекрасного! Виват, наша Хибла! Виват!»

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва