ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации объявляет II тур открытых торгов в форме аукциона на реализацию недвижимого имущества должника:

ЛОТ №1 – Автотранспортное средство Toyota Land Cruiser Prado, 2011 г/выпуска, суммарный пробег с начала эксплуатации составляет 180 тыс. км.

Цена имущества, выставленного на торги составляет 1 279 037 (один миллион двести семьдесят девять тысяч тридцать семь) рублей.

Условия, место, время аукциона (торгов):

1. Шаг аукциона составляет 2 % от начальной цены реализуемого имущества. Форма платежа – безналичный расчет;

2. Документы, предоставляемые для участия в торгах:

– соискатель предоставляет подтверждение об уплате задатка в срок (5% от начальной цены продажи);

– предоставление документов, соответствующих требованиям действующего законодательства.

3. Срок приема заявок – в течение 20 дней с момента публикации данного сообщения.

4. Время проведения аукциона – не ранее 11 дней с момента прекращения приема заявок.

Претенденты предоставляют следующие документы:

1. Заявку.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных законом случаях.

3. Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность.

4. Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством, в котором зарегистрирован претендент);

в) сведения о доле Республики Абхазия административно-территориальной единицы в уставном капитале юридического лица;

г) иные документы, требования к предоставлению которых может быть установлено законодательством Республики Абхазия;

д) опись предоставленных документов.

Данное информационное сообщение является публичной формой оферты для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 426 Гражданского Кодекса Республики Абхазия, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Участниками аукциона признаются соискатели, признающие обязательность выполнения условий. Победителем конкурса признается претендент, предлагающий наилучшие условия.

Предоставление полной информации по данным объектам и процедуре проведения аукциона, а также перечень необходимых документов, прием заявок на участие в аукционах по реализации объектов осуществляется Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16, (офисный центр Гудоу-Плаза). Тел. 229-75-98; 229-75-66; 89407170007; эл. почта priyatiz@yandex.ru, а также на сайте Госкомимущества Республики Абхазия gki-ra.org.

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: обществоАвтор: Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации