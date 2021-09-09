СПАСИБО РОССИЙСКИМ МЕДИКАМ

Госпиталь Минобороны России принял на лечение и консультацию более 400 жителей Абхазии с 18 августа. «Из них амбулаторно – 322 человека, стационарно – 127 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. В мобильных лабораториях полевого госпиталя уже проведено около 1400 различных клинических исследований, в том числе 1000 ПЦР-тестов», – сказал главврач Абдулмеджид Магомедов.

За указанное время из российского мобильного госпиталя после получения необходимой медицинской помощи выписали 112 человек. В госпитале трудятся сто медицинских работников, они работают посменно.

Прием пациентов в госпитале ведется круглосуточно, помимо лечебно-диагностических мероприятий, медики ЮВО проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование. Анализ делается в течение 40 минут.

Sputnik-Абхазия

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс