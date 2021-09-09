ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент РА Аслан Бжания поздравил ректора Абхазского государственного университета Алеко Гварамия с днем рождения.

Глава государства в ходе телефонного разговора особо отметил вклад Гварамия в абхазскую науку, а также значение АГУ в деле подготовки квалифицированных кадров для республики.

«В день Вашего рождения я желаю Вам крепкого здоровья, добра и благополучия», – сказал Аслан Бжания.

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Премьер-министр РА Александр Анкваб поздравил кавалера ордена «Честь и Слава» I степени, ректора Абхазского государственного университета Алеко Гварамия с днем рождения. В телефонном диалоге он пожелал академику здоровья и долгих трудоспособных лет жизни.

Алеко Гварамия – ректор Абхазского государственного университета, кавалер ордена «Честь и Слава» I степени, доктор физико-математических наук, профессор, академик АНА, АМАН, РАЕН, член клуба ректоров Европы, член Совета Оксфордского Академического Союза, Почётный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, Почётный доктор Адыгейского, Арцахского и Приднестровского госуниверситетов, заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия.

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс