ЮБИЛЕЙ РУСДРАМа

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Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Государственный Русский драматический театр имени Фазиля Искандера с 40-летием со дня основания, сообщает пресс-служба главы государства.

«РУСДРАМ – наше культурное достояние. Его история наполнена яркими открытиями, незабываемыми спектаклями и неугасимым творческим горением. Сегодня, как и десятилетия назад, РУСДРАМ хранит верность высоким эстетическим идеалам искусства и в то же время остается современным, настроенным на новаторские художественные решения», – говорится в поздравлении.

Президент с сожалением отметил, что театр, как и все культурные учреждения республики, столкнулся с антиковидными ограничениями, подчеркнув, что это явление временное.

«Уверен, совместными силами пандемия будет побеждена, и деятели культуры и искусства смогут реализовать свой потенциал на благо Апсны», – добавил Бжания.

7 сентября 1981 года Сухумский ТЮЗ на сцене Абхазского драмтеатра дал первый спектакль – сказку «Аленький цветочек» в постановке Михаила Мархолия. С этого события принято отсчитывать историю РУСДРАМа, который изначально назывался Сухумским русским театром юного зрителя.

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс