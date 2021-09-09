Модная индустрия Абхазии

ОБЪЕДИНИМСЯ – СМОЖЕМ МНОГОЕ

Беседа с директором сети модельных агентств CMG в Абхазии Дианой Ионовой и абхазским дизайнером и модельером Мрамзой Марыхуба

В небольшом курортном городке Абрау-Дюрсо прошла неделя моды: Celebrity fashion week, в котором принимали участие воспитанники сети российских модельных агентств Celebrity model group, работающих на территории Абхазии. И наши абхазские модели показали хорошие результаты (из Абхазии на неделю моды поехали 25 моделей). Забегая вперёд, скажу, что воспитанницей этого модельного агентства является и моя пятилетняя племянница Амина Гагулия, которая уже год занимается у лучших мастеров CMG. И для неё модный показ, прошедший под Новороссийском, был самым первым и потому, наверное, самым волнительным. Однако она справилась с поставленной задачей... Участие племянницы в этом мероприятии стало поводом моей поездки в Абрау-Дюрсо, и, пообщавшись с организаторами мероприятия, с нашими моделями, с директором и педагогами агентства, я решила: об этом необходимо написать. Точнее, провести беседу на тему моды. Мне захотелось узнать, как абхазские дизайнеры используют традиционный орнамент в современной одежде, насколько такая одежда пользуется популярностью в Абхазии, а также за ее пределами, и поговорить, как развивается модельная индустрия в Абхазии. Беседовали со мной на эту тему директор сети модельных агентств Сеlebrity model group в Абхазии Диана Ионова и абхазский модельер и дизайнер Мрамза Марыхуба.

– Мрамза и Диана, спасибо, что вы согласились поговорить на тему модной индустрии Абхазии. Диана, думаю, мы начнем беседу с вас, поскольку ваши воспитанники являются «виновниками» нашей сегодняшней встречи. И мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о том, как прошло мероприятие, в котором принимали участие абхазские модели. И что дает нашим детям и Абхазии в целом участие в таких показах?

– На самом деле это длинная история, говорить приходится об этом часто, и поскольку люди интересуются, немного расскажу о нашем модельном агентстве. У нас российское модельное агентство, работающее на территории Абхазии. И сеть этих агентств в республике разошлась по таким городам, как Сухум, Гагра и Гудаута. Планируется охватить Очамчыру и другие города Абхазии. Посмотрим, насколько нам хватит ресурсов по времени, потому что у нас частые выезды, наши модели, которые еще являются актерами, участвуют в разных съемках. Они уже востребованы. В связи с пандемией бывает тяжело, но мы стараемся поддерживать детей и раскрывать их таланты. Добавлю, что Сеlebrity model group – это модельное арт-агентство, то есть мы не занимаемся узкоспециализированным моделингом. Мы занимаемся выявлением талантов у детей. То есть дети – и актёры, и репортеры, и модели. У нас актёрское мастерство преподается лучшими педагогами. Все наши педагоги являются высококвалифицированными специалистами, поэтому мы достигаем больших результатов за короткий период времени. Наша поездка в Абрау-Дюрсо прошла, нескромно выражусь, на высоком уровне. Наши дети участвовали не только в модном показе, но и в съёмках полнометражных фильмов, которые номинируются на премию Оскар. Мы об этом узнали недавно, чему были безмерно рады. Есть дети, которые играли небольшие роли в фильмах.

– В съемках какого фильма принимали участие ваши воспитанники?

– Участвовали в двух художественных фильмах – «Селебрята» и «Сказка». Фильм «Селебрята» – о сложностях на пути к успеху, а «Сказка» – про волшебного оленя. В прокат они выйдут ближе к декабрю, и мы очень ждем этого момента.

– Как давно агентство существует в Абхазии? Каких результатов вам уже удалось добиться?

– Мы в Абхазии работаем уже два года. И за это время, могу твердо сказать, что внедрили не узкоспециализированный моделинг. Это общая площадка для развития ребенка. Даже психолог у нас работает с детьми и их родителями. Моделинг – это творчество. Мы занимаемся творчеством, у нас творческий подход к делу.

– Диана, возможно ли проведение недели моды в Абхазии, чтобы наша республика хоть на небольшое время стала центром моды?

– Летом мы провели неделю моды в Абхазии. Насколько это возможно, соблюдали рамки предосторожности. Впереди нас ждут и более закрытые модные показы этнического характера, потому что у нас еще работает театр мод, этно-театр, который несет исторический характер и рассказывает о культуре нашего народа. Мы обязательно это сделаем, и поэтому восстанавливаем костюмы исторического характера. Сейчас работаю над восстановлением абазинского исторического костюма, и мы будем их презентовать на уровне государства. Пусть подключаются и наши дизайнеры.

– Следующий вопрос я хотела бы задать вам обеим. На ваш взгляд, насколько эффективен формат недели моды для продвижения не только моделей, но и абхазских и дизайнеров и модельеров?

Диана:

– Мы объездили много стран. Европа – наш второй дом. По театру моды в Италии мы заняли первое место, а в Швеции – второе! Мы представляли абхазский танец, танцевали горянку. Во Франции второе место заняли на конкурсе моделей. Могу точно сказать, что когда я буду проводить недели моды в Абхазии, будут задействованы не только модельеры нашей республики, они будут приглашены еще и извне. Это будут европейские и российские модельеры. Мероприятие позволит нашим модельерам и дизайнерам познакомиться со своими коллегами из разных стран и перенять их опыт. Я уверена, что это большой плюс для нашей республики, для наших моделей, модельеров и дизайнеров.

– Это то, что касается показа моды в Абхазии. Наши модельеры и дизайнеры могли бы участвовать в показах моды, которые проходят в России и Европе?

Диана:

– Если нас пригласят, мы с удовольствием поедем. Мы пригласим – к нам тоже с удовольствием приедут. Это дружба народов. Это колоссальный опыт, и мы через это должны пройти, раз такое направление выбрали. А люди искусства везде одинаковые. Мы – одна семья.

Мрамза:

– У нас, у молодых дизайнеров, были попытки организовать в Абхазии модные показы, проводили мы и фестивали моды. И модельное агентство было (основатель Ада Гицба). Диана, вы даете новый импульс, свежую струю индустрии моды в Абхазии. Я благодарна вам за это. Спасибо большое за то, что вы делаете. Организовывать такие мероприятия – не так просто. Что можно сказать про дизайнеров? У нас много молодых и талантливых дизайнеров, которые занимаются абхазским костюмом, работают с элементами абхазского костюма, у нас есть вузы, у нас есть Дом моды. Однако фешн-индустрия развивается не в том формате, как должна была бы развиваться. На то есть причины, и не маленькие. Ресурсы есть, талантливые дизайнеры и модельеры есть, единственное, чего нам не хватает, то это – дисциплины. Необходимо упорядочить, согласовать между специалистом и производственником, между фешн PR-агентством и модельным агентством, чтобы и журналы были. Это такая платформа, где нужен хороший руководитель. Сегодня дизайнеры есть, но они в своем соку варятся, своими силами пытаются продвинуть свою линию одежды.

– Что все-таки необходимо сделать для того, чтобы развить модную индустрию в Абхазии?

Мразма:

– Объединяться. Мода – это один из видов творчества, которое необходимо развивать в Абхазии. И для того, чтобы развить индустрию моды, нужны не только модели, модельеры и дизайнеры, здесь нужны и стилисты, и фотографы, и журналисты. И здесь нет такого понятия, что кто-то выше, а кто-то ниже, мы все равны, и все в цепочке друг друга дополняем, чтобы создать качественный продукт. В 2010 году мы согласованно со стилистами, модельными агентствами и нашими молодыми дизайнерами провели фестиваль моды «Абырфын». Я, насколько это возможно, своими силами попыталась объединить их всех и провести этот фестиваль, и поддержки, на самом деле, не было, но сделано было немало. Многие начинающие дизайнеры открыли потом свои дома мод, запустили свой бренд, свою линию одежды. И если мы своими силами снова сможем провести аналогичное мероприятие, я была бы безмерно счастлива. Не только я, но и другие абхазские дизайнеры. Главное – создать площадку и показать, что мы все живы, что мы в обойме. Нам есть что сказать и показать друг другу.

(Окончание в следующем номере)

Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ