ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО ИЛИ ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

19 сентября на территории Республики Абхазия состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Голосование будет проводиться с 8 до 20 ч.

Избирательные участки будут расположены по следующим адресам:

1. Сухум, проспект Аиааира, д. 33, школа № 10 – участок № 8000;

2. Сухум, ул. Картозия, д. 6, школа №5 – участок № 8001;

3. Гагра, проспект Ардзинба, д. 84, Дом культуры – участок № 8002;

4. Пицунда, ул. Гицба, д. 7, Дом культуры – участок № 8003;

5. Гудаута, ул. 23 июля, д. 2, школа №2 – участок № 8004;

6. Бамбора, ул. Абазинская, д. 112, школа – участок № 8005;

7. Очамчыра, ул. Лакоба, д. 22, школа № 2 – участок № 8007;

8. Ткуарчал, проспект Свободы, д. 28, Дворец культуры им. Д.Гулиа – участок № 8008;

9. Гал, ул. Леона, д. 1, Дом культуры – участок № 8019.

Для участия в голосовании необходимо предъявить внутренний или заграничный паспорт гражданина Российской Федерации.

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: политикаАвтор: Посольство России в Абхазии