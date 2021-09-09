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В эфире радио Sputnik начальник госпиталя Минобороны России Абдулмеджид Магомедов рассказал, как организована работа медиков в республике и сколько пациентов им уже удалось спасти от коронавирусной инфекции.

Прием пациентов в госпитале ведется круглосуточно, помимо лечебно-диагностических мероприятий, медики ЮВО проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение 40 минут.

«Я второй раз в Абхазии и очень удивлен тем, как здесь организовано взаимодействие. Оперативно, молниеносно решаются проблемы, которые возникают. Нам очень комфортно в этих условиях работать, потому что дополнительно получаем подзарядку, когда у нас хороший быт. Кормление и размещение на высшем уровне, поэтому медицинский персонал, уставший на работе, после может быстро восстановиться», – рассказал Магомедов.

Врач отметил, что в этот раз тяжелых больных в госпиталь поступает больше.

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия