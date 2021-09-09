СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

«Глубоко потрясен известием о трагической гибели министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича Зиничева при исполнении служебного долга – спасении жизни человека.

Уход из жизни преданного своему Отечеству патриота – большая потеря для семьи и государства. Его героический поступок лишь подтверждает высокие идеалы, присущие истинно государственным деятелям.

От имени руководства Республики Абхазия и от себя лично прошу передать семье и близким Евгения Николаевича самые искренние соболезнования», – говорится в телеграмме соболезнования.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии выразило соболезнования коллегам, родным и близким Евгения Зиничева, который погиб при исполнении служебных обязанностей.

«Руководство и личный состав МЧС Республики Абхазия с глубоким прискорбием восприняли весть о трагической гибели министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерала армии Евгения Николаевича Зиничева и выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким погибшего», – говорится в телеграмме соболезнования.

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс