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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.
«Глубоко потрясен известием о трагической гибели министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича Зиничева при исполнении служебного долга – спасении жизни человека.
Уход из жизни преданного своему Отечеству патриота – большая потеря для семьи и государства. Его героический поступок лишь подтверждает высокие идеалы, присущие истинно государственным деятелям.
От имени руководства Республики Абхазия и от себя лично прошу передать семье и близким Евгения Николаевича самые искренние соболезнования», – говорится в телеграмме соболезнования.
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии выразило соболезнования коллегам, родным и близким Евгения Зиничева, который погиб при исполнении служебных обязанностей.
«Руководство и личный состав МЧС Республики Абхазия с глубоким прискорбием восприняли весть о трагической гибели министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерала армии Евгения Николаевича Зиничева и выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким погибшего», – говорится в телеграмме соболезнования.
Номер: 78
Выпуск: 4082
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс