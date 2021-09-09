ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВАРИАНТ ОПЛАТЫ ЗА ДОКУМЕНТЫ

Национальный банк РА поручил Сбербанку Абхазии не позднее 1 октября 2021 г. провести организационные мероприятия для создания возможности оплаты госпошлин за выдачу (замену) заграничного паспорта гражданина РФ и других консульских сборов во всех отделениях Сбербанка, включая его головной офис. Об этом сообщила Апсныпресс Уполномоченная РА по правам человека Асида Шакрыл.

В конце июля А. Шакрыл направила председателю Нацбанка Абхазии Беслану Барателия письмо, в котором просила «в целях обеспечения права граждан на здоровье, документирование и доступ к качественной услуге, а также предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19» рассмотреть возможность организации оплаты госпошлины за выдачу (замену) заграничного паспорта гражданина РФ и других консульских сборов в других отделениях Сбербанка Абхазии, функционирующих в городах и районах Абхазии, помимо операционной кассы вне кассового узла № 1090 Сбербанка РА.

В аппарат Уполномоченного по правам человека неоднократно поступали жалобы жителей Абхазии на то, что они не смогли своевременно подать документы на получение заграничного паспорта РФ по различным, не зависящим от них причинам, в том числе и из-за отсутствия возможности своевременно оплатить госпошлину ввиду больших очередей в операционной кассе вне кассового узла № 1090 Сбербанка по адресу: г. Сухум, ул. Званба, д. 9.

Чтобы оплатить госпошлину или иные консульские сборы люди вынуждены ехать в Сухум из различных городов и сел Абхазии.

На письмо, направленное в Посольство РФ в Абхазии, Шакрыл получила ответ от Чрезвычайного и Полномочного посла РА в РФ Алексея Двинянина, в котором отмечается, что «определение конкретных операционных касс, в которых может производиться оплата государственной пошлины за оформление заграничного паспорта, находится вне компетенции Посольства России в Абхазии».

«Недавно мы получили ответ от председателя Национального Банка, в котором он дает поручение Сбербанку создать возможности, для оплаты госпошлины во всех его отделениях. Хочу отметить, что подобное реагирование на письмо, связанное с нарушением прав людей, – это хороший пример эффективного управления. Это – тот случай, когда чиновник высшего ранга реагирует адекватно, в соответствии со своими обязанностями, понимая всю ответственность, которая лежит на нем», – сказала корр. Апсныпресс Уполномоченная по правам человека.

Она особо подчеркнула, что в ситуации с пандемией нужно уделять особое внимание решению всех проблем, которые в той или иной степени могут угрожать здоровью и жизни людей.

«Мы часто направляем письма к чиновникам разного уровня, и я должна отметить, что мало кто реагирует таким образом, чтобы вопрос был решен и нам не приходилось по несколько раз писать письма, обосновывая, доказывая, что имеют место нарушения прав человека, что госчиновники обязаны отреагировать на них. К сожалению, нередки случаи, когда госчиновники не исполняют свои прямые обязанности. Поэтому я хотела отметить этот случай и показать, что вот так надо реагировать, когда ты думаешь о своей стране и благополучии и здоровье ее граждан», – отметила Асида Шакрыл.

Номер: 78Выпуск: 4082Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс