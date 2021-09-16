ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЕ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ИЗЫСКОВ И ЖУРНАЛИСТСКОГО МУЖЕСТВА

Нам пишет читатель

Волею судьбы нашей семье в 1999 году пришлось уехать в Израиль. Но Абхазии, а я ее считаю моей второй Родиной, не хватает и сейчас – мне было 9 лет, когда в 40-х годах прошлого века, вместе с родителями, направленными сюда на работу, я приехал в Абхазию и навсегда полюбил ее. Поэтому мы и сегодня не можем без того, чтобы не поддерживать с ней любой контакт, любой канал связи, чтобы всегда быть в курсе всех событий, происходящих там.

А не так давно у меня появилось еще одно направление общения. И это – возобновление творческих уз с газетой «Республика Абхазия». В результате совокупности разных обстоятельств я, живя в Израиле, вышел на связь с моей давней знакомой журналисткой в Абхазии Лилианой Яковлевой. Именно она снова привлекла меня к сотрудничеству с главной газетой Республики Абхазия. И я благодарен ей за то, что она вернула меня в журналистику. Уже были подготовлены и опубликованы в газете «РА» многие мои материалы. Это запомнившиеся мне страшные эпизоды грузино-абхазской войны: убийства мирных жителей, уничтожение Института усовершенствования учителей (ИУУ) и другие; это мои воспоминания о большой педагогической отдаче, с которой работал весть коллектив ИУУ, где я возглавлял один из методкабинетов; не один материал посвящен мною большому патриоту Абхазии, большому ученому и большому моему другу Юрию Воронову; это рассказы о моих личных контактах со многими интересными людьми, жившими и работавшими в Абхазии, были и другие для меня очень значимые публикации. И практически на каждую я получал от друзей-земляков отклик, одобрение. С помощью газеты канал связи с Родиной работает!

Работа над материалами в газету «Республика Абхазия» приносит мне настоящее наслаждение. Большую радость я испытываю, когда вижу плоды своих трудов на страницах моей родной и любимой газеты. Правда, саму газету редко удается взять в руки – в Израиле ее нет, больше смотрю ее в электронном варианте. Я назвал газету «Республика Абхазия» своей родной и любимой. Это так и есть. У меня ведь и сегодня постоянная творческая связь и взаимопонимание с редакционным коллективом. Это – обсуждение с главным редактором Юрием Кураскуа, Лилианой Михайловной уже готовящихся моих материалов, это планирование тех, которые могут быть в перспективе, это оценка публикаций других авторов и т.д. А к тому же газета «Республика Абхазия» стала правопреемницей «Советской Абхазии», а я свои первые шаги в журналистике сделал именно там. Хорошо помню свой первый визит в «Советскую Абхазию» – принес небольшой материал об озере Амткел и фотографию озера. (Я тогда был сотрудником ЦНИЛТЭ – Центральная научно-исследовательская лаборатория по туризму и экскурсиям.) Приняли. Опубликовали. Так впервые под газетным материалом появилась подпись «Владимир Левинтас». И сегодня я тот же самый Владимир Левинтас, подписывающий материалы, присылаемые мной из далекого для Абхазии Израиля. В «Советской Абхазии» я тогда и познакомился с молодой журналисткой Лилианой Яковлевой, с которой сейчас возобновились творческие контакты.

Политические катаклизмы внесли многие изменения. Эстафету «из рук» «Советской Абхазии» приняла газета «Республика Абхазия», сохранив и развивая все лучшее, что было там. И сегодня газете «РА» 30 лет. Это и мало, и много. Это уже не юноша, это уже зрелость. Как постоянный читатель и автор газеты «Республика Абхазия» я горд своей причастностью к ее будням. Желаю коллективу моей уважаемой и любимой газеты новых творческих изысков, журналистского мужества и, конечно, крепкого здоровья.

Владимир ЛЕВИНТАС, член Союза журналистов СССР и Абхазии с 1971 года г. Тверия, Израиль

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: обществоАвтор: Владимир ЛЕВИНТАС, член Союза журналистов СССР и Абхазии с 1971 года г. Тверия, Израиль