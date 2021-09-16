ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГАЗЕТЕ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ»

От имени Посольства Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и от себя лично сердечно поздравляю весь коллектив редакции и преданных читателей газеты «Республика Абхазия» с 30-летием со дня выхода в свет её первого номера!

За эти тридцать лет газета «Республика Абхазия» прошла уникальный путь развития, сохранив присущие ей высокий профессиональный уровень, объективность и достоверность.

Газета «Республика Абхазия» пользуется большим авторитетом у многотысячной аудитории читателей – это результат большого труда ее замечательного коллектива.

Посольство Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла с большим вниманием следит за информацией, публикуемой в газете «Республика Абхазия». Благодарим вас за плодотворное сотрудничество и освещение тем, важных для нашей страны.

Искренне желаю руководству и творческому коллективу газеты «Республика Абхазия» неиссякаемого вдохновения, новых успехов и достижений. И, конечно, здоровья и благополучия.

С уважением, З. ГВАДЖАВА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и в Республике Никарагуа

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: политикаАвтор: З. ГВАДЖАВА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и в Республике Никарагуа