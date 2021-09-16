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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГАЗЕТЕ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ»
От имени Посольства Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и от себя лично сердечно поздравляю весь коллектив редакции и преданных читателей газеты «Республика Абхазия» с 30-летием со дня выхода в свет её первого номера!
За эти тридцать лет газета «Республика Абхазия» прошла уникальный путь развития, сохранив присущие ей высокий профессиональный уровень, объективность и достоверность.
Газета «Республика Абхазия» пользуется большим авторитетом у многотысячной аудитории читателей – это результат большого труда ее замечательного коллектива.
Посольство Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла с большим вниманием следит за информацией, публикуемой в газете «Республика Абхазия». Благодарим вас за плодотворное сотрудничество и освещение тем, важных для нашей страны.
Искренне желаю руководству и творческому коллективу газеты «Республика Абхазия» неиссякаемого вдохновения, новых успехов и достижений. И, конечно, здоровья и благополучия.
С уважением, З. ГВАДЖАВА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и в Республике Никарагуа
Номер: 80-81
Выпуск: 4084-4085
Рубрика: политика
Автор: З. ГВАДЖАВА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и в Республике Никарагуа