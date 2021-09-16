ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ – ХОРОШО. НО ВЗЯТЬ В РУКИ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ – НЕСРАВНИМО ЛУЧШЕ

30-летний юбилей газеты «РА»

Первая полоса газеты. Титульная. Наверху ее название – «Республика Абхазия». С правой стороны в квадратике – сегодняшние данные: номер газеты, год, месяц и число, в которые она увидела свет, что, конечно, каждый раз изменяется. А вот неизменными остаются строки чуть выше: «Газета издается с сентября 1991 года». Строки эти и напомнили, что у газеты очередной год ее взросления, и на этот раз – дата юбилейная – тридцатилетие. Как-то издавна повелось, что именно эта дата (как промежуточная между основными: 25-ти и 50-летие) торжественно, масштабно отмечается не часто. Но по-семейному – никому не возбраняется. А у нашей газеты семья оказалась не маленькой. Неизменяемые в квадратике строчки свое дело-то делают, вот и напомнили юбилейную дату рождения газеты. И в редакцию пишут, звонят наши читатели, поздравляют газету «Республика Абхазия» и без исключения всех, кто ее делает, с днем рождения, желают коллективу здоровья, творческих успехов и всего наилучшего.

Одним из поздравивших газету с ее 30-летием, пожелавших ее коллективу творческих свершений и успехов во всем, был Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба, который в эти дни находился в Абхазии. С большой благодарностью коллективом были приняты его поздравления, но мы не отказали себе и в возможности задать Послу несколько вопросов, связанных с его более личным, конкретным мнением о газете «Республика Абхазия» – он ее знает хорошо, и сам читатель, и материалы его и о нем, о работе абхазского Посольства в Москве не раз публиковались на ее страницах.

И вот какими мыслями поделился Игорь Муратович Ахба:

– Не будет преувеличением сказать, что в Посольстве каждую очередную доставку почтой газеты «Республика Абхазия» в Москву, как ее постоянным подписчикам, мы встречаем с интересом и ожиданием. Естественно, что со всем оперативным – различные решения, принимаемые руководством Абхазии, информация – политическая, экономическая, любая другая, мы знакомимся в электронных СМИ. Но взять в руки газету, полистать ее, прочитать об уважаемых в Абхазии деятелях науки, культуры, образования, медицины, других сфер деятельности, о делах в сельском хозяйстве, узнать мнение гостей об уровне курортного сервиса в нашей стране и о многом другом – совсем иное дело, совершенно особое восприятие. Всегда заинтересованное внимание привлекают в газете «Колонка редактора», «Литературная страница», аналитические статьи на различные темы, будни абхазского и русского драматических театров, спортивная информация… Все читается с интересом, расставляются все точки над i, снимаются многие возникающие у читателей вопросы. А это – прямое свидетельство высокого профессионализма всего газетного коллектива, успешно руководимого главным редактором Юрием Кураскуа.

Отвечая на вопрос: «А что бы он как читатель хотел еще видеть в газете?», – Игорь Ахба сказал:

–Хотелось бы видеть больше информации о дипломатах, чтобы читатели глубже понимали ответственность и напряженность их деятельности. Очерки на разные исторические темы присутствуют в газете, но желательно предлагать их чаще, ведь сегодня люди стали забывать свою историю. Читатели, думаю, оценили бы и большее количество познавательных, занимательных материалов, юмора.

Нашу блиц-беседу собеседник завершил словами:

– От души желаю журналистам редакции, работникам типографии держать своих читателей в таком же позитивом настрое и далее! Этому, безусловно, будет способствовать 30-летний опыт работы газеты «Республика Абхазия». Всем творческого вдохновения, интересных материалов, читательского понимания, взаимного доверия, больших удач во всем!

Коротко и конкретно пообщалась с Чрезвычайным и Полномочным Послом РА в РФ Игорем Ахба Лилиана Яковлева

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: политикаАвтор: Коротко и конкретно пообщалась с Чрезвычайным и Полномочным Послом РА в РФ Игорем Ахба Лилиана Яковлева