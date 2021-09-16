КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СЕНТЯБРЬСКИЙ ПУТЬ

Газета «Республика Абхазия» – издание, которое с первых дней своего сентябрьского выхода взяло курс на освещение всех событий, которые происходили в нашей республике. Время было неспокойное. В политическом плане по всей некогда большой стране шли изменения. Выросло самосознание народов, прежде живших в единой упряжке, по единым правилам и по одной схеме условий работы и управления.

Абхазия, обладая историческими фактами жизни, как самостоятельная республика не осталась в стороне. Мы открыто заявили о нашем новом пути и сделали первый шаг. Он не понравился многим нашим недоброжелателям.

Необходимо было вести разъяснительную работу через веское слово в печатном издании. Газета «Республика Абхазия» с первых дней стала справляться со своей задачей. Это выразилось в поддержке газеты большого количества читателей. Довоенный тираж нашей газеты доходил до 20 тысяч и это при ежедневном выходе.

Грузинской части населения нашей республики, в том числе чиновникам, депутатам, которые «жили интересами единой Грузии», газета стала раздражителем. Во-первых, из-за названия «Республика Абхазия», во-вторых, там печатался такой фактажный материал и мысли представителей аборигенного и других народов, что заставляло задуматься: «А права ли Грузия в своих действиях по отношению к Абхазии?» Новая центральная газета «какой-то автономии» стала мешать грузинским националистам лить липу и оболванивать людей в своих СМИ.

Доходило до того, что грузинские депутаты абхазского Парламента 90-х годов приходили в редакцию «Республики Абхазия» и ставили условия, что если газета не прекратит свою работу, то они будут выбрасываться из окна редакции в знак протеста. Получив прямые разъяснения от руководства газеты, потом народные избранники начинали «просить» дать им возможность печатать их статьи, где они «доказывают», что Абхазия – это есть Грузия и т.д.

Когда чувствовали непоколебимость редакции газеты, вели против нее подрывную ядовито-словесную работу, дескать, не стоит читать и покупать эту газетенку. Но все это делало, наоборот, газету еще востребованнее и сильнее, а значит, читаемой. Накануне августа 1992 года тираж поднялся до 25 тысяч экземпляров.

Период Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 гг.) для нашего издания был особым периодом, с материалами о тяжелейшем испытании и пути Республики Абхазия.

После Победы 30 сентября 1993 года газета «Республика Абхазия» свою работу начала с нуля. Это ее второе сентябрьское рождение.

Газета не исчезает, возродится и будет работать, когда есть трудоспособный коллектив, к тому же обладающий большим профессиональным опытом, такой, как коллектив «Республики Абхазия».

Сегодня мы пишем о людях нашей республики, событиях и развитии нашей страны. По сути, постоянный читатель нашей газеты может увидеть летопись земли Апсны, пусть даже не полную версию, но основные моменты уж точно.

Газета гордится, что работает по статусу на государство и народ. Это обязывает всех нас, сотрудников, подходить к исполнению своих обязанностей взвешенно, правдиво и профессионально.

Учитывая сегодняшнее время и все изменения, которые происходят в различных СМИ, мы тоже стараемся сделать газету «Республика Абхазия» читаемой, интересной, востребованной для наших читателей и подписчиков.

Хочу развеять миф, что государственная газета уже тридцать лет пишет то, что им диктуют руководители страны, так как являются учредителями издания. Такого не существует. Всегда была и есть от государства посильная помощь, исходящая из различных обстоятельств, изменений.

Наоборот, нам приятно, когда государственные чиновники выступают на страницах газеты, и также читают различные мнения других граждан, которые нередко не совпадают с точкой зрения официальных властей. А это значит, что свобода слова и плюрализм взглядов на происходящее в стране существует. Это немаловажное достижение в обществе.

Мы благодарны, что за 30 лет нашей работы учредители не вмешиваются в творческую работу, и в этом мы видим их большое доверие и уважение к нашим журналистам с многолетним опытом.

Газета «Республика Абхазия» вносит свою лепту в консолидацию общества и остается необходимым источником информации в укреплении, развитии и привлекательности Республики Абхазия.

Главный редактор Юрий КУРАСКУА

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: политикаАвтор: Главный редактор Юрий КУРАСКУА