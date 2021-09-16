ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров Республики Абхазия поздравляет редакцию и коллектив газеты «Республика Абхазия» с 30-летием со дня основания печатного издания.

Газета вносит вклад в формирование информационного пространства республики, ей многие годы не изменяет аудитория как авторитетному периодическому изданию страны.

Благодаря широкой палитре освещаемых в газете событий, мнений и интервью, её читатели получают важную информацию об общественно-политических и социальных процессах.

Издание начало свой путь с защиты интересов нашего государства и по сей день стремится отвечать на запросы общества и граждан.

За годы успешной работы все сотрудники зарекомендовали себя как опытные и компетентные журналисты.

Удачи вам и развития, коллеги!

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Сегодня газете «Республика Абхазия» исполняется 30 лет. Координационный союз организаций русских соотечественников, объединяющий 19 организаций, поздравляет редакцию с этим событием. Желаем вам побольше хороших новостей и благодарных читателей! Надеемся, что ваш опыт и традиции работы позволят и дальше оставаться самой читаемой газетой Абхазии.

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс