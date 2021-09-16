СБОЕВ НЕ БУДЕТ

(Окончание. Начало в № 79)

«Мы говорим об объективных вещах. К сожалению, столько времени доставляются грузы, таковы обстоятельства, таков поток пассажирских поездов на юг, и приоритет отдается им. Большинство грузов уходит на временные стоянки, которые оказываются длительными», – сказал он. При этом он подчеркнул, что все обращения абхазской стороны в РЖД были поддержаны. «Нам еще серьёзно помогли ускорить доставку с топливом в Абхазию. Это надо иметь в виду», – отметил он.

Премьер-министр особо подчеркнул, что никто умышленно не осложняет ситуацию с топливом. «Никто ничего умышленно не делает, и никаких сговоров нет ни у кого и ни с кем. Таковы обстоятельства, и мы самостоятельно их преодолеть не можем. Поэтому возникли некоторые незначительные сбои. Ввиду сложившихся обстоятельств мы проводим ежесуточный мониторинг. Ко мне на стол каждое утро ложится сводка о том, что происходит на этом рынке, вплоть до последнего литра, какие запасы, сколько оплачено, сколько в пути, где это все находится», – отметил Премьер-министр.

Касаясь возмущений оппозиционных политических сил ситуацией с топливом, Анкваб сказал: «Дело не в АЗС «Подорожник», совершенно не в нем. Это пока самый слабый продавец топлива на абхазском рынке. И «Подорожник» родился не сегодня, а несколько лет назад. Если у пресс-службы партии ФНЕА есть вопросы, то можно их задать. Какие проблемы? Я лично готов дать ответы на эти вопросы». Анкваб считает, что нет ничего плохого в том, что на топливном рынке Абхазии появляются новые компании. «А что плохого в том, что появился еще кто-то, кто построил красивые заправки, где работают наши граждане? Разве не об этом говорил здесь Аслан Георгиевич? Что плохого, что к нам пришла «Роснефть» и работает на нашем рынке с 2010 года? Начав с 7-8 млн рублей, «Роснефть» уже платит в год более 600 миллионов рублей в бюджет и внебюджетные фонды. В общем, эта сумма за все эти годы уже составила примерно 2,7 млрд рублей. Что в этом плохого? Кто работает на объектах «Роснефти»? Понятно, скажут, что Анкваб снова лоббирует «Роснефть». На это отвечу: «Роснефть» – крупный инвестор и работает в Абхазии успешно. Чем больше будет таких инвесторов, тем лучше для экономики Абхазии. Это, надеюсь, простые и понятные вещи», – подчеркнул Анкваб. «А если бы не было такого поставщика, как «Роснефть», справился бы наш «Абхазтоп» со всем объемом поставок? А если не было такой крупной частной компании, как АЗиД, что тогда? Государство персонально должно было заниматься поставками нефтепродуктов?» – спросил Анкваб.

Он указал на то, что сегодня никто не даст бензин без 100-процентной предоплаты. «Были времена, когда мы были должны Абхазскому пароходству за поставленное топливо до 1 миллиона долларов. Сейчас хотя бы государство не влезает в долги и получает топливо гарантированно. Тут можно и заработать 10 копеек и потерять рубль, это очень рискованный бизнес», – заключил Анкваб. На вопрос, почему в Абхазии цены на топливо выше, чем в том же Сочи, Анкваб ответил, что в России, где закупается бензин и дизтопливо, предусмотрены компенсации, позволяющие удерживать цены на определенном уровне. «Бюджет Абхазии не может себе этого позволить. У нас нет возможности компенсировать затраты поставщикам в размере четырех, пяти, шести, семи рублей. Её не было вчера, не было и позавчера», – сказал Премьер-министр Александр Анкваб.

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс