СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Министр по налогам и сборам РА Джансух Нанба и председатель правления коммерческого банка «АМРА-БАНК» Нестор Дамениа подписали соглашение «О сотрудничестве и информационном взаимодействии», целью которого является осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Абхазия о налогах и сборах.

Согласно договоренности, МНС получит доступ к актуальной информации об открытии и закрытии банковских счетов налогоплательщиков, оборотах по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей.

Соглашение предусматривает обмен информацией через программные продукты МНС и «АМРА-БАНКА». Это ускорит процесс обмена информацией между банком и налоговыми органами, что существенно влияет на качество и своевременность администрирования налоговых платежей.

«Сейчас мы отрабатываем вместе с «Амра-банком» ряд технических вопросов. Как только они будут отрегулированы, мы обратимся с предложением о подписании подобных соглашений и к другим кредитным организациям республики, и в первую очередь – к «Гарант-банку»,– сказал Джансух Нанба.

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс