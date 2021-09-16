ПРОЙДЕТ СЕССИЯ

16-17 сентября в Сухуме будет проходить седьмая сессия Абхазо-российской комиссии по рыбному хозяйству.

В соответствии с Соглашением от 16 октября 2010 года между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства заседания проводятся по мере необходимости поочередно на территории государств.

В рамках работы Комиссии стороны обсудят состояние рыболовства и аквакультуры в черноморском регионе, запасы и улов водных биоресурсов, объемы производства продукции аквакультуры, выполнение в данный период плана научно-технического сотрудничества между учреждениями рыбохозяйственной науки.

Будет также рассмотрен вопрос о возможном общем допустимом улове хамсы в зимнюю путину и об условиях освоения хамсы судами рыбопромыслового флота Российской Федерации в водах, находящихся под юрисдикцией Республики Абхазия.

Работа сессии пройдёт под председательством заместителя министра сельского хозяйства РА Артура Сарибекяна и руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игоря Рулева.

Место и время проведения: г. Сухум, улица Леона, д. 9 (конференц-зал делового центра «Эверест»). Начало в 10.00 ч.

Мероприятие открыто для представителей средств массовой информации.

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс