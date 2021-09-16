Главная




 
КОНТАКТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 16.09.2021

КОНТАКТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

В Правительстве РА

Премьер-министр РА Александр Анкваб встретился с первым вице-губернатором Краснодарского края Андреем Алексеенко.

Во встрече принял участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Обсуждались вопросы сотрудничества в разных областях, в том числе в сферах, курируемых Алексеенко: строительстве, архитектуре, гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций.

Стороны договорились оставаться в тесном контакте и способствовать развитию отношений Краснодарского края и Республики Абхазия.


Номер:  80-81
Выпуск:  4084-4085
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

Возврат к списку

 