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16.09.2021
Номер: 80-81
Выпуск: 4084-4085
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
КОНТАКТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
В Правительстве РА
Премьер-министр РА Александр Анкваб встретился с первым вице-губернатором Краснодарского края Андреем Алексеенко.
Во встрече принял участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.
Обсуждались вопросы сотрудничества в разных областях, в том числе в сферах, курируемых Алексеенко: строительстве, архитектуре, гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций.
Стороны договорились оставаться в тесном контакте и способствовать развитию отношений Краснодарского края и Республики Абхазия.
Номер: 80-81
Выпуск: 4084-4085
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс